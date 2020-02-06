排隊火氣大！內湖民眾「猛拍藥局大門」　藥師嚇到拉下鐵門報警

▲內湖6日下午驚傳有民眾不耐久候派隊買口罩，居然敲打藥局門口洩憤，警方到場處理。（圖／翻攝臉書社團）

記者張君豪／台北報導

6日全台藥局開始進行口罩實名制發放第一天，各地出現擁擠排隊人潮，但也發生民眾不耐久候失序狀況！有網友在臉書社團反映，位於台北市內湖區康寧路三段的「佑全內湖康寧藥局」出現有欲購口罩卻不耐煩的民眾大力拍門，藥師嚇得拉下鐵門報警的意外狀況，警方到場時不理性民眾已經自行離去，現場秩序恢復正常。

▲內湖6日下午驚傳有民眾不耐久候派隊買口罩，居然敲打藥局門口洩憤，警方到場處理。（圖／翻攝臉書社團）

轄區內湖警分局大湖派出所表示，6日下午約2點10分左右接獲民眾報警反映，該藥局外有民眾不耐久候，可能因此拍打大門要求入內購買，藥房業者認為民眾不理性，為了安全起見先關閉店門報警處理，大湖派出所立刻派遣警網到場排解，但警員到場時這位民眾已自行離開，目前現場秩序良好狀況解除。警方呼籲為防疫武漢肺炎能體會民眾緊張心理，但呼籲排隊守秩序購買口罩，也請民眾務必體諒辛苦的藥局人員。

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