「鐵桿朋友」柬埔寨總理洪森堅持訪中　習近平：患難見真情

▲中國國家主席習近平昨在北京人民大會堂會見柬埔寨總理洪森。（翻攝自Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister臉書）

圖文／鏡週刊

中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，各國如臨大敵。沒想到柬埔寨總理洪森（Hun Sen）日前提出要前往武漢慰問柬埔寨留學生，中方婉拒後，他將訪問地點改至北京。昨（5日）下午洪森前往北京訪問，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見洪森，這也是習近平自1月28日以來，7天後首度公開露面。

根據《央視網》報導，習近平指出，當前中國政府和人民正在全力抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情。習近平說，「 在這個特殊時刻，柬埔寨人民同我們站在一起。 患難見真情。 」 體現了牢不可破的中柬友誼和互信，詮釋了患難與共這一中柬命運共同體的核心要義。習近平強調，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。

報導稱，洪森說，「在此特殊時刻，我臨時決定訪中，就是為了展現柬埔寨政府和人民對中國政府和人民抗擊疫情的大力支持。 」洪森表示，在中國困難的時候，柬埔寨人民與中國人民堅定地站在一起，患難與共，是真正的「鐵桿朋友」。

▲洪森前往北京訪問，強調柬埔寨人民與中國人民堅定地站在一起。（翻攝自Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister臉書）

在此之前，洪森曾多次表明柬埔寨政府的立場，「不會接回正在中國留學的學生和在中國工作的外交人員，同時也不會暫停中柬兩國之間的航班互通。」

洪森先前更表示，願意率柬埔寨政府代表團訪問疫情最嚴重的武漢，慰問當地柬埔寨留學生。不過，中國外交部發言人華春瑩昨在記者會上表示，考慮到武漢正全力展開防疫工作，加上時間倉促，因此不便安排洪森前往武漢。



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