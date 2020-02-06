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全台買不到「這間藥局賣不完」！黑心藥局曾被起出600公斤製毒原料

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新北市新莊區的吉田藥局囤積47萬多片無中文標示的黑心口罩，本刊調查，該藥局多年前就爆出涉違法情事。（翻攝自Google地圖）

▲新北市新莊區的吉田藥局囤積47萬多片無中文標示的黑心口罩，本刊調查，該藥局多年前就爆出涉違法情事。（翻攝自Google地圖）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情持續蔓延，檢調查出新北市新莊區的吉田藥局竟囤積47萬多片無中文標示的黑心口罩，販售給不知情民眾。本刊調查，該藥局已非第一次爆出涉違法情事，2015年間，吉田藥局地下室曾被檢警起獲600多公斤可用來製造安非他命的原料「苯丙酮」，吉田藥局老闆溫國雄遭法辦，但之後因他進口原料時，該原料尚未立法列管，因此只被依持有第四級毒品硝西泮處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，二審高等法院維持原判，全案由最高法院審理中。

本刊今聯繫上溫國雄，詢問關於苯丙酮案，他僅說實在很冤枉，法院已經判他無罪，其餘不願多說，只說被判持有硝西泮有罪部分，是客人請他幫忙檢驗所遺留的物品，「我只是忘記還對方，對方也忘記回來拿，這東西對藥師來說就是鎮定劑，只是對一般人而言是毒品，我很冤枉」。

其實檢警早在2013年間即在海關查獲溫國雄企圖以洗碗精名義，出口一批重達3公噸的苯丙酮，檢方盯上並攔截查扣，事後溫男以我國尚未列管苯丙酮為由，不斷要求返還，之後法務部已於2014年底將苯丙酮改列第四級毒品。

2公斤的苯丙酮只要2、3道工法就能製成1公斤安非他命，暴利驚人，而苯丙酮在列第4級毒品前，每公斤市價3,000到5,000元，被列毒品後身價更是高漲，溫國雄當時被起獲的600公斤苯丙酮，市價高達800多萬。

士林地檢署認為，而溫國雄擁有藥師身分，明知苯丙酮可製成毒品，在國外早就被列管為毒品，進出口都需要申報該國核准，卻趁國內當時尚未列管苯丙同時，進口約5噸苯丙酮原料，再加工製成苯丙酮企圖外銷。

士檢在2017年間依違反《毒品危害防制條例》起訴溫國雄，但一諗士林地院認為，溫國雄進口該原料時，該原料尚未被列管，之後也是因為不知該原料已被列管而繼續持有，僅以他持有900多公克第四級毒品硝西泮，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，持有苯丙酮部分無罪。

士林地檢署檢察官提起上訴，二審高等法院就溫國雄部分仍維持原判，駁回上訴，全案由最高法院審理中。

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