解釋糞口傳染！陸專家語驚「就是你吃了別人的屎」　網全怒了：這叫專家？

▲劉玉萍解釋「糞口傳染」的說法，激發網友怒氣。（翻攝推特）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情持續升溫，波及的國家也日漸增加，不料近日卻有大陸專家鬧出笑話。四川人民醫院健康管理中心主任劉玉萍日前在記者會上解釋「糞口傳染」時，竟驚語「就是你吃了別人的屎」，讓在場人士十分訝異，影片一出既引發網友痛批「這叫專家？」

近日劉玉萍參加「新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作」記者會時，被媒體提問衣食住行健康生活方式的建議。劉玉萍向大眾解釋「糞口傳染」時，竟語出驚人表示「什麼叫糞口傳播，就是你吃了別人的屎，這個很簡單，但這是怎麼來的？就是因為這個手，所以飯前便後要洗手。」

該話語一出震撼現場人士，也引發網友熱議。網友紛紛痛批，「這叫專家？」、「疫情就是壹塊照妖鏡，瞬間暴露官場智商」、「妳以為是赤腳醫生走鄉村嗎？」、「簡直是侮辱大眾智商」對此劉玉萍在昨（5）日解釋，自己是在為手部衛生時作比喻，希望讓老百姓容易理解。

近日美國醫學報告顯示，武漢肺炎患者糞便可成為傳播媒介，大陸醫學專家同樣表示，新型冠狀病毒具有糞口傳播的可能性。所謂的「糞口傳染」，是經由進食受污染的水或食物而遭受感染，病毒可隨著病患的糞便排出至環境中。當手部接觸到患者的糞便後，若無徹底清潔，便可能經由再接觸食物或口部時感染病毒。



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