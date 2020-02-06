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閨蜜超怕狗！童年「撞飛經歷」留陰影　她曝奇葩事蹟：不敢確認眼神

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朋友超怕狗！童年撞飛經歷留「恐怖陰影」（圖／翻眼球中央電視台）

▲《眼球中央電視台》神獸柚子與主持人視網膜。（圖／翻眼球中央電視台）

記者黃君瀚／綜合報導

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可愛的貓狗是人類好朋友，現今不少台灣人寧願選擇飼養毛小孩而不是生育下一代，不過可不是人人都吃小動物這一套。就有女大生在網上出賣好麻吉，在她酷酷的外表下，隱藏著各式奇葩怕狗事蹟。

文化女大生5日中午在Dcard貼文，提到在宿舍時幾個室友會擠一起看Youtube頻道《眼球中央電視台》，當其他人還在佩服節目創意成語的同時，麻吉卻對「神獸」（柴犬）柚子露出嫌棄眼神。後來她才知道，麻吉怕狗是因為小時候曾被沒牽繩的熱情狗狗迎面撲上，整個人撞倒在地，玩具還被咬壞，造成心理上揮之不去的陰影。

有多怕狗呢？最常發生的就是只要路上看到狗，不管是大隻的哈士奇或小隻的外星狗吉娃娃，一定會避開繞路，馬上向後轉往反方向走；如果狗狗在對街，她會採取面壁思過的姿態，100%防禦人狗四眼交接的瞬間，防止汪星人看穿她心中的恐懼跑來欺負。

▲▼農委會主委林聰賢到桃園機場，了解檢疫犬如何偵查旅客是否攜帶有問題肉類入境。（圖／記者許展溢攝）

▲桃園機場檢疫犬。（圖／記者許展溢攝）

由於長期怕狗，麻吉早已內建了特殊能力「避狗雷達」，能感受到空氣間細微的變化，感知到小狗存在而提前避開。之前2人一起去日本，回國領行李時碰到護國神犬檢查行李，民眾多是稱讚米格魯好可愛，只有她一個人站的老遠，怕到不敢從轉盤上將行李取下。

除了畏懼真實世界的狗，麻吉居然奇葩到連二次元的狗都無法接受，只要是跟狗相關的卡通、動漫角色一律不行。例如有次友人送了「布丁狗」圖案的飛機拼圖，結果她完全無法接受；另一次在路上看到有正妹背狗頭後背包，她忍不住驚呼，「靠！為什麼要背可怕的東西在身上？」

朋友超怕狗！童年撞飛經歷留「恐怖陰影」（圖／翻攝Dcard）

▲信用卡吉祥物黑狗。（圖／翻攝Dcard）

又有一次，女大生跟室友討論可以一起辦「黑狗」信用卡、拿首刷禮奧運包，奇葩的麻吉自然大驚失色，「在錢包放狗？無法接受在錢包裡看到狗！」一樣很扯的是，有天室友在寢室看犬夜叉動畫，麻吉看了一眼居然也無法接受，「怎麼會有人喜歡這種跟前女友糾纏不清的渣男？」

女大生最後表示，分享怕狗麻吉以上種種奇葩事蹟，主要是希望養狗人士散步時一定要牽繩，也請尊重怕狗的朋友，同時保護狗狗安全。文章一出，還真釣出不少怕狗網友，「個人超怕真的狗，千萬不要跟狗確認過眼神」、「我也怕狗，曾經在緝毒犬靠近時不小心尖叫，瞬間吸引所有目光」、「怕狗+1，最討厭遇到帶狗散步不牽繩的主人」、「我被狗吠或有人拿狗逼近我會哭出來，走在狗太多的街上也會。」

▼黃色虛擬生物布丁狗。（圖／翻攝Dcard）

朋友超怕狗！童年撞飛經歷留「恐怖陰影」（圖／翻攝Dcard）

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