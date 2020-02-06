一咳嗽「四周路人彈超遠」！氣喘女「背後15字」道歉　他一看秒心酸

▲氣喘患者吐心聲 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎席捲全球，不僅時不時傳出東方臉孔遭排擠的消息，人們只要一聲咳嗽就會引起側目。有網友日前就在買晚餐時遇到一名氣喘患者，對方大概是受盡了咳嗽時招來的異樣眼光，索性直接在背後掛一張紙說明，15字內容也讓PO文者覺得相當心疼。

「其實真的很心酸，好想抱她一下。」一名網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，他表示自己餓著肚子等了50分鐘的晚餐，領餐的時候，眼前的景象卻讓他心酸到沒有胃口了。

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只見一名身穿螢光黃外套的女子，平時為氣喘所苦，但在這個草木皆兵的非常時期，一個咳嗽聲就會引起眾人眼光，因此她便在紙上寫下「氣喘 不是感冒，不好意思，打擾到大家！」並且護貝起來掛在背包上，藉此告知路人們無須擔心。

貼文一出，網友們都相當有感，「我兒也是氣喘兒，常常咳到肺要出來了，旁人都會異樣眼光還有閃的遠遠的」、「我過敏而已，碰到一個解釋一次，解釋到我也想掛牌了」、「氣喘咳被異樣眼光對待+1」、「我是慢性支氣管炎一年四季都在咳」、「現在咳嗽跟瘟疫一樣」。

▲氣喘示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

還有一名過來人對比過去和現在的應對狀況，他表示以前氣喘突然發作時，都會躲起來吸擴張劑；但現在不一樣了，喘的時候都會趕快拿噴劑出來自清。

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