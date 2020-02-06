美廉社送600份兒童口罩！爺爺為孫排2小時　洗腎患者家屬淚求里長：需要口罩

▲美廉社於江寧公園涼亭發送3000片兒童口罩。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情失控，全球掀起口罩之亂，台灣則從即日起實施「口罩實名制」，規定每人7天內限購2片口罩，仍有不少民眾憂心口罩不夠用。今（6）日下午2時30分美廉社於江寧公園涼亭發放3000片一般型兒童口罩，5片一包裝，總計要發放600份，《ETtoday新聞雲》直擊現場，排在隊伍最前方的爺爺為了孫子12時多就來排隊，百位民眾約莫15分鐘就發放完畢。

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▲不少阿公、阿嬤幫孫子領口罩。

美廉社免費提供之3000片兒童口罩，吸引上百位江寧里里民排隊領取，不少阿公、阿嬤為了孫子早早來排隊，約莫15分鐘就發放完畢。排在隊伍最前方的爺爺12時多就來排隊，主要就是為了家中孫子，排在後頭的林小姐則透露，自武漢疫情爆發至今，沒有一次買到兒童口罩，無奈表示「從沒想過口罩要排隊領，真的是有錢也買不到。」尤其是快接近開學時間，沒有口罩真的非常擔心。

另外還有一位特意在上班時間來為孩子排隊領口罩的林先生，他指出家中小朋友目前都還在幼兒園上課，而園所規定一定要戴口罩，但因現在兒童用口罩並不好買，碰巧遇上里舉辦這個送口罩活動，「想說就來排預留一點（口罩）。」而今日口罩實名制上路，他指出自己目前還沒有領到口罩，原因是上午有些藥局系統當機，因此無法馬上買，也有發現查詢口罩數量系統也有數字不一的狀況發生，「上面顯示還有（口罩）但去之後其實已經沒有了。」

▲江寧里里長徐信州。



此次和美廉社一起舉辦免費送口罩活動，江寧里里長徐信州表示，原訂要到國小進行發放，但因教育局延後開學關係，再加上現在為非常時期，希望適時將東西交到需要民眾手上，因此根據里內孩童、幼兒園人數規劃一系列發放活動，約莫15分鐘就送完1000片口罩，過程一切順利。其餘口罩也將在明（7）日晚間6時於相同地點進行發放，里民只需拿著戶口名簿正本，以及家中有12歲以下幼童皆可領取。

針對民眾瘋搶口罩導致有需求者買不到部分，徐信州說，「早上有一位長者紅著眼眶，說家裡有重症的人，因為要洗腎一三五就要去一次，不戴口罩醫院又有強制性，排隊也買不到，他們很困擾不知道怎麼辦，請政府規劃說老弱婦孺、第一線醫療人員，怎麼樣優先去取得，這一點要請政府考慮。」他也提到一間藥局只配送200片成人、50片兒童口罩實在是不夠，但也體諒非常時期，「政府也很頭痛也盡量再救，不可能自己里民不救。」希望各位鄉親要共體時艱。

美廉社表示發放之3000片兒童口罩為一般型口罩，此兒童口罩為年前即向廠商訂購，恰巧於這時段到貨，為因應防疫黃金時期，決定免費發送給需要民眾領取，而江寧里中的2間幼兒園，每位孩童也都可領1份、5片的口罩。

▲江寧里超過百位里民排隊等領口罩。