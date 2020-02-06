口罩實名制上路「健保署網站塞爆」　藥局一早湧人龍！2招查哪裡買得到

▲健保署網站被塞爆。（圖／記者葉國吏攝）

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，全球掀起口罩之亂，台灣「口罩實名制」今天9點正式上線，衛生福利部中央健康保險署也另外建置新系統，提供民眾查詢哪裡還有口罩，但一上線網站就被塞到當機。

中央流行疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

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▲口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買，一早大批民眾前往排隊 。（圖／記者李毓康攝）

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

健保署官網5日起更新「社區藥局及口罩庫存查詢專區」，供民眾查詢「健保特約藥局名單」以及「無健保特約藥局鄉鎮衛生所名單」。不過6日上午9時實名制開始上路後，該網站就被塞爆當機，《ETtoday記者》實測發現，網頁連線相當困難，好不容易有畫面確是寫著「系統發生錯誤」。

除了官網外，使用手機的民眾，6日也將開放「健保快易通」查詢口罩剩餘數量，健保署組長李純馥說，地圖查詢可點擊所在縣市的圖示後，特約類別請點選「藥局」進行查詢，條件查詢可設定搜尋條件，選擇所在縣市、鄉鎮市、特約類別請點選「藥局」等條件進行查詢，附近院所則在特約類別請點選「藥局」，可直接呈現自己所在地半徑1公里至10公里內所有特約藥局位置。