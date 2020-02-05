　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全面啟用新版！YouTube經典UI設計　3月退場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼舊版YouTube。（圖／截自Google Support）

▲舊版YouTube介面目前仍可使用。（圖／截自Google Support）

記者王曉敏／綜合報導

過去幾年來，YouTube不斷調整其首頁介面並添增新功能，包括新增深色模式等，而其中更重要的即是實感設計 （Material Design）的影響。Google稍早宣布，將於下月開始取消舊版本YouTube介面。

自2017年8月起，YouTube開始為其平台導入了全新的外觀介面，並導入了實感設計及深色主題等新功能，不過到目前為止，用戶仍可選擇退出新的介面，繼續在網頁版上使用舊版的YouTube。

不過Google稍早宣布，舊版的YouTube缺少這3年來引入的許多新功能，為此，將自下月起停用舊版的YouTube，未來用戶將僅能看到新版的介面，以享受YouTube的最佳體驗。瀏覽舊版的用戶將接受到告知「切換至新版YouTube」的通知，若用戶當前使用的瀏覽器版本與YouTube的新設計不相容，YouTube也會要求用戶更新瀏覽器才能繼續使用。

對此部分用戶留言指出，仍更喜歡舊版本的布局，「我相信Google團隊一定可以輕鬆地在舊的布局上實現新功能。」、「新版本無法在我的顯示器上運行，我使用的是32:9的超寬顯示器...你們並沒有考慮針對多個平台進行優化。」也有用戶持反對意見，「這些『改進』根本不是改進，只是迫使用戶改變的一種方式。」

ET快訊
即／罕見首例！32歲男「檢測5次」才確診感染　陸醫：病毒太狡
口罩配送錯誤　郵局緊急回應了！
光南全台發50萬片口罩　新北消保官到場查「無防疫功能」
口罩實名制明上路！藥師公會急宣布「配送錯誤」　這3區恐無法準
高雄男帶爸搭鑽石公主號遊日　「被隔離2周」笑了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

武漢肺炎疫情影響　宏碁亞太區第三屆Predator電競聯賽延至夏季開打

全面啟用新版！YouTube經典UI設計　3月退場

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

Google語音輸入自動標「標點符號」　網：超車iOS兩條街

Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢肺炎疫情影響　宏碁亞太區第三屆Predator電競聯賽延至夏季開打

全面啟用新版！YouTube經典UI設計　3月退場

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

Google語音輸入自動標「標點符號」　網：超車iOS兩條街

Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

友達佈局工控領域　以每股57元收購凌華5％～30％股權

歐陽娜娜長大20歲了！少女煩惱「爸不准打耳洞」

倫敦真人版樂高屋！藝術家打造繽紛玩樂天堂　粉色球池喚起童年回憶

新北校園午餐增添異國南洋風味　侯友宜：透過飲食與世界接軌

光陽黃牌雙缸檔車KRider 400即將上市！官網搶先揭露超豪華配備

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

武漢肺炎疫情波及　旅客慘淡！墾丁星光會館宣佈休館一年

荖濃溪「疏浚未成」溪底便道無法完工　韓國瑜質疑效率不佳

峇里島880隻豬死亡　當局防堵非洲豬瘟爆發

怕小孩感染！佩佩一回家就喊「先不要碰我」　2歲女兒懵懂反應讓她心碎哭了

在模特兒身上裁出性感泳衣　造型師「超強神剪」網友嚇傻

3C家電熱門新聞

升級Windows 10用不慣？這款神器讓開始介面秒變回Windows 7

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

Galaxy S20系列定價曝光！　S20 Ultra最高突破4萬元

iPhone 12外觀將與iPhone 11雷同

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

Surface Book 3規格曝光！　專利內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

Android Auto 5.0更新爆Bug　方向盤接聽／拒接按鈕失靈

LG決定退出2020 MWC！武漢肺炎防疫安全考量　擇日自辦新品發表

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

Google語音輸入自動標「標點符號」

兩方法訓練Face ID辨識戴口罩的你

9鏡頭、4閃光！知名爆料者預測2022年Android手機設計

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

YouTube去年破4500億元營收

更多熱門

相關新聞

YouTube去年破4500億元營收

YouTube去年破4500億元營收

Google今發布2019第四季財報，旗下YouTube在過去三個月的廣告營收接近50億美元，這是皮查伊（Sundar Pichai）身兼母公司Alphabet和Google執行長後的第一份財報，也是自2006年、Google以16.5億美元收購YouTube以來，首次公佈YouTube的廣告帶來的盈利貢獻。

Alphabet季營收未達預期　盤後跌逾4%

Alphabet季營收未達預期　盤後跌逾4%

YouTube Music限制對部分歌曲　以因應COPPA規範

YouTube Music限制對部分歌曲　以因應COPPA規範

YouTuber教你拉近親戚距離

YouTuber教你拉近親戚距離

YouTube達人教你輕鬆除舊佈新

YouTube達人教你輕鬆除舊佈新

關鍵字：

YouTubeUI

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面