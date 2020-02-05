全面啟用新版！YouTube經典UI設計　3月退場

▲舊版YouTube介面目前仍可使用。（圖／截自Google Support）

記者王曉敏／綜合報導

過去幾年來，YouTube不斷調整其首頁介面並添增新功能，包括新增深色模式等，而其中更重要的即是實感設計 （Material Design）的影響。Google稍早宣布，將於下月開始取消舊版本YouTube介面。

自2017年8月起，YouTube開始為其平台導入了全新的外觀介面，並導入了實感設計及深色主題等新功能，不過到目前為止，用戶仍可選擇退出新的介面，繼續在網頁版上使用舊版的YouTube。

不過Google稍早宣布，舊版的YouTube缺少這3年來引入的許多新功能，為此，將自下月起停用舊版的YouTube，未來用戶將僅能看到新版的介面，以享受YouTube的最佳體驗。瀏覽舊版的用戶將接受到告知「切換至新版YouTube」的通知，若用戶當前使用的瀏覽器版本與YouTube的新設計不相容，YouTube也會要求用戶更新瀏覽器才能繼續使用。

對此部分用戶留言指出，仍更喜歡舊版本的布局，「我相信Google團隊一定可以輕鬆地在舊的布局上實現新功能。」、「新版本無法在我的顯示器上運行，我使用的是32:9的超寬顯示器...你們並沒有考慮針對多個平台進行優化。」也有用戶持反對意見，「這些『改進』根本不是改進，只是迫使用戶改變的一種方式。」