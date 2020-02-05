Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

▲Google相簿。（圖／截自Google相簿）

記者王曉敏／綜合報導

Google的自動化匯出功能「Google Takeout」於去年11月曾短暫出現一項漏洞，會將用戶存放於Google相簿內的私人影片傳送至他人的檔案中。該漏洞目前已被修復。

部分民眾可能會使用Google相簿來備份手機拍攝的照片及影片，Google另外提供了人們下載其私人資料副本的功能，即Google Takeout。不過，Google周一（3日）晚間向用戶發出有關「技術問題」的警報，稱自去年11月21日至25日間，若用戶使用Google Takeout下載自己存放於Google相簿的備份內容時，在某些情況下可能錯誤地將影片「導出到無關用戶的檔案中。」

據Google的說法，在這段期間內使用Google Takeout用戶可能無法下載完整檔案，或無意間收到他人的影片。「我們已經解決了根本的問題，並進行深入分析，已防止這種情況再次發生。很抱歉發生這種情況。」而由於此期間內Google相簿備份的內容並不完整，Google建議用戶將先前的備份檔案刪除，並且再重新上傳一次。

Google指出，此期間受僅有不到0.01%的用戶受到影響，目前尚不清楚確切受影響用戶數。考慮到Google相簿在全球的用戶數超過10億，即便受影響範圍很小，影響人數應該也不少。