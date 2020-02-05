軍人夫回營區老婆就跑了　找3年心寒放生「我們是第二次結婚」

▲羅男與林女結婚兩次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

羅姓軍人2015年12月間與林姓女子結婚，隔年4月底返回軍中服役，沒想到妻子就這樣不告而別，他整整找了3年多都沒有結果，心灰意冷之下才決定訴請離婚。台南地院法官調查後發現，林女離家出走後將戶籍設在戶政事務所辦公處，導致羅男找不到人，加上3年來音訊全無，最後裁准兩人離婚。

羅男在判決書中主張，雙方是在2015年12月2日結第一次婚，同居之後因為家庭因素考量，2016年4月20日先辦理離婚，隔日再登記第二次結婚，「我們是因為朋友介紹認識，不到半年就結為連理，自然沒有深厚的感情基礎，婚後妻子仍以自己的社交圈為生活重心，鮮少待在家中，我基於尊重也未曾干涉，沒想到辦理第二次結婚之後，我回到軍中服役，她就自行離家出走。」

▲林女趁著丈夫回到軍中服役的空檔，自行離家出走。

羅男表示，由於林女一走就是3年多，這段期間他曾試圖到處打聽，但都沒有結果，只有輾轉從友人口中聽聞，妻子好像是因為有刑案在身，才會到處藏匿，音訊全無，考量到兩人以這樣的方式「分居」至少3年，早已沒有夫妻之實，這才決定提告訴請離婚。

然而，林女經過法院合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀聲明，宛如人間蒸發。台南地院法官認為，林女無故離家出走之後，將戶籍地址設在某戶政事務所的辦公處，導致羅男無法查到她的下落，這段期間雙方也沒有任何連繫，客觀上已有違背同居義務之事實，最後裁准兩人離婚，全案仍可上訴。