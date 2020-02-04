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線上書展採購攻略開防疫推薦書單　待在家閱讀省點口罩

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線上書展（圖／業者提供）

▲擔心疫情不敢出門？在家閱讀防疫是一個不錯的選擇。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，許多活動因此停辦或改期，像是台北國際書展延期至5月舉行，高中職（含）以下學校以及多所大學也都延後開學，而在這非常時刻除了呼籲儘量減少出入公共場所，待在家防疫不妨用閱讀來度過，最近樂天Kobo、博客來的線上書展開跑了，除了在網路上可以安心逛，還有限時折扣可以搶，此外，想知道書籍怎麼挑、怎麼買最划算，可以參考平台推出的線上攻略。

樂天Kobo開春線上書展於2月4日至9日開跑，祭出全站限時65折之外，另針對讀者規劃線上攻略，首先是同步登場的線上動漫節，除了單本79折起，搭配開春書展折扣，一次購入更划算；其次，與工商時報共同推出「年度好書嚴選」書展，一共有33本書籍入選，涵括經濟趨勢、投資理財、自我成長、網路科技、管理領導、傳記社科等類別，其中像是《鯨吞億萬》、《耶魯最受歡迎的金融通識課》、《訂閱經濟》、《嫁禍、驅逐、大屠殺》更是近期熱門暢銷。

《對決病毒最前線》（圖／樂天Kobo提供）

▲防疫武漢肺炎，Kobo推薦《對決病毒最前線》，增長知識才不會感到恐慌。（圖／樂天Kobo提供）

武漢肺炎疫情持續升溫，不少民眾因為恐慌，最近引發一波搶口罩之亂，但面對疫情最重要的是要有正確防疫觀念，此次樂天Kobo在書展上此次特別列出防疫推薦書單，包括《對決病毒最前線》、《流行病》、《維生素C救命療法》，從知識層面了解病毒與流行病的源起，減少擔憂，也懂得如何增強自身免疫力。

博客來國際書展透過書店員領航，同樣整理出3大購書建議，攻略1、直接由折扣深度著手，像是4折以下、半價、超值優惠大套書專區以及百元有找等，從不同價格帶尋找適合商品；攻略2、想知道大家都在買什麼書，可以觀察暢銷排行榜，從國際書展即時榜、分類榜隨時掌握熱銷動態，像是多益考用書在攻占暢銷榜TOP10中包辦7本，買氣相當熱門；攻略3、從出版社推薦焦點、讀者書評、年度議題等專區，發掘更多好書、拓展閱讀視野。

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