獨家追蹤／留成都過年遇規模5.1地震　彰化妹「想逃出去但沒口罩」：今年願望是活下去

▲2月1日冷清的成都街頭。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／台北—成都連線報導

對肆虐的武漢肺炎台青小星感受明顯，她所在的四川成都市累計確診達到87例，原本繁華的都市如今變得冷冷清清，在這種情況下她3日淩晨12點5分經歷了規模5.1的地震，「當時就想，要逃出去嗎，可是出去沒口罩怎麼辦。今年的願望只剩活下去。」

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

來自彰化的台青小星今年留在成都過年，對於武漢疫情的爆發，她向《ETtoday新聞雲》直言「剛開始其實並沒在意，因為聽說是可防可控，不過在1月22日和朋友出去看電影時，發現整個放映廳只有我們3個人，那一刻清楚感受到疫情的嚴重性。」

隨著確診案例越來越多，小星自1月23日放年假起，13天來大門不出二門不邁，每天在家不是睡覺就是看劇，偶爾打開微博關心一下疫情，「聽起來好像很棒，但其實超級想出去走走，悶得發慌，不過因為買不到口罩，也只能待在家中，現在是拜託去國外的朋友幫忙購買，或是看誰有多的分享一下。」

▼小星家中缺少口罩。（圖／受訪者提供）

在疫情的肆虐之際，成都市3日淩晨12點5分發生芮氏規模5.1的地震，震源深度21公里，為極淺層地震。當時正躺著滑手機的小星，感受到床在不停的搖晃，「當時就想，要逃出去嗎，可是出去沒口罩怎麼辦。」

小星直言，還算樂觀的她現在也感受到恐慌，在大陸宣佈開工日期延後至2月10日後，有過想要不要回台灣，「但覺得還是不太好，一方面因為坐飛機容易感染，另一方面也覺得自己不要從疫區回去，不小心攜帶病毒了怎麼辦。」

截至2月4日全大陸確診案例突破2萬例，其中四川省有282例。對此小星感慨說，「今年的願望沒別的，就是希望能活下去，這麼說可能有點誇張，但真的感到害怕，希望疫情能快點平息。」