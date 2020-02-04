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柯文哲爆料隔離地後神隱　黃珊珊出面滅火

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記者楊亞璇／台北報導

首批武漢肺炎包機返台的247位台商，3日深夜抵達桃園機場，4日上午6時20分全數安置完畢，台北市長柯文哲爆料隔離地之後，4日未安排受訪，改由副市長黃珊珊出面。黃珊珊強調，以我們跟大陸這麼密切的交往，能夠控制到只有10例（確診武漢肺炎），已經是不可能的任務。

對於柯文哲低調神隱，黃珊珊表示，防疫本身相關工作就是她跟衛生局應變小組負責負責，雖然相關程序都會報告市長，但不是每一個細節都可以掌握清楚，由她統一回答會比較精準。

▲▼台北市副市長黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市副市長黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

前環保署長詹順貴批評柯自曝隔離所，就是不讓隔離所在北市。「這個真的是言重了。」黃珊珊強調，不可能有這樣的意圖跟作為，「我還是強調說，他們並不是像瘟疫一樣都不能出現，我們把他們接回來，就是希望他們能夠回到台灣，在這裡隔離之後回到家庭正常生活」，檢疫完畢沒有問題回到社區活動，這不要把它當作一個很可怕的事情，其實沒有這麼可怕。

至於隔離地沒有選在北市？黃珊珊表示，大家還是聽中央統一公布；這只是第一波，如果還有接下來，以中央調配為主，如果要在北市我們也會配合。

黃珊珊強調，以我們跟大陸這麼密切的交往，能夠控制到只有10例，已經是不可能的任務，傳染病都可能進來，只是我們做多少防備，依照對岸跟我們確診的比例來看，台灣應該是做到滴水不漏，非常非常的感動。

黃珊珊說，中央、地方的防疫，尤其台灣民眾的警覺性，這一點做到了很大的幫助，疫情還沒有擴大，大家都很警覺開始保護自己，甚至回來的人自己也帶口罩，現在可能連流感的疫情都有受到控制。

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