柯文哲表態角逐2024總統　高虹安：郭台銘不排除支持

▲民眾黨不分區立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，2024動向備受關注。位列民眾黨不分區立委的「郭家軍」高虹安，4日上午受訪時透露，在內部會議中，柯文哲已表態角逐2024總統大選，而選舉期間有結盟關係的郭台銘樂觀其成，不排除支持，但郭台銘目前對2024沒有想法。

高虹安4日上午接廣播節目專訪，談及郭柯間的競合關係，由於如今有民眾黨籍，被問到若郭台銘要她退，會不會退？她表示，老實講，自己現在是民眾黨的立委，「我就會遵照民眾黨相關的一些黨規、黨團指示」。

高虹安還說，如果蔡壁如沒有進入立法院，或許真的會接受郭台銘的建議，退黨、退選立委，讓出立委席次。但她補充，自己被列入不分區名單，很大一部分是因為郭台銘推薦，因此還是要尊重郭台銘的意見。

高虹安指出，柯文哲身為黨主席掌舵整個黨的去向，會下一些指示，比如2024要參選總統，除了對媒體、對外放出宣示外，在內部黨團開會時，柯也會說， 2024是目標。

對於主持人追問郭董怎麼辦，高虹安則表示，郭台銘樂觀其成，「不排除採取支持，郭董目前還沒有2024的想法，只想把眼前的政經學院做好，也確實正在籌備中」，對於2024他沒有看得很重。

