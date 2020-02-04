　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名創業家遭爆挪用「國發會3000萬斗內」　瞎養旗下公司員工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「亞太品牌商務加速器」（AeSA）在台北市高檔飯店W Hotel舉辦論壇，但不僅座位沒坐滿，臉書直播觀看數也不到2000次。（圖／翻攝葉建漢臉書）

▲「亞太品牌商務加速器」（AeSA）在台北市高檔飯店W Hotel舉辦論壇，但不僅座位沒坐滿，臉書直播觀看數也不到2000次。(圖／周刊王提供，下同)

圖、文／CTWANT

國家發展委員會（國發會）掌握超過7,000億元的基金，卻多次爆出黑箱作業及投資爭議對象等事件。本刊接獲爆料，國發會不到2年，就豪砸3,000多萬元金援知名創業家葉建漢旗下公司，國發會主委陳美伶更三度出面力挺葉建漢；然而，葉建漢不只花了630萬元舉辦2場成效不彰的論壇，更遭指控挪用國發會的補助經費，瞎養旗下其他公司的員工！

立法院過年前召開臨時會，通過今年度的國家總預算，其中國發會針對「亞洲．矽谷試驗場域計劃」，編列預算二億五千四百零三萬八千元，不過，立法院預算中心評估後，認為有經費編列浮濫、執行不確實，以及花費與計劃目的不相符的情況，國民黨立委陳超明甚至一度要求凍結五○％預算，最後卻僅刪減二百萬元順利過關。

本刊調查，由於國發會近年有許多以「亞洲．矽谷」為名的計畫，花錢毫不手軟，立法院預算中心早有所聞，甚至質疑浪費公帑，所以才會認定「亞洲．矽谷試驗場域計劃」浮濫編列經費。

據悉，國發會去年推展「亞洲．矽谷創新應用商機拓展計劃」時，在僅有「亞太品牌商務加速器股份有限公司」（AeSA）一家廠商投標的情況下，竟同意以六百三十萬元辦理兩場商業論壇活動。

更扯的是，去年十月二日，AeSA在台北市高檔飯店W Hotel舉辦第一場論壇「跨域新電商」時，若按照原本規劃，與會者應該有國內外電商業者和重量級貴賓，當天卻只有國發會主委陳美伶及前立委許毓仁出席，除了現場座位未坐滿，也僅有一千多人觀看直播，即使截至今年一月底，該場座談會的累積觀看人數還不到二千人次，不如廠商承諾的三千人次，而「AeSA亞太品牌商務加速器」臉書粉絲更只有一百二十多人。

對於為何獨厚葉建漢等情事，國發會至截稿前無回應。葉建漢則表示，名下有十八間公司，每家關係都分得很清楚，TeSA並沒有拿國發會的錢。「艾聚普是一間財務獨立的公司，楊姓會計百分之百在做TeSA的工作；至於VeSA由東南亞台商出資成立，自己是出於善意才幫忙台商曝光。」葉建漢強調，當初TeSA併購三間公司造成財務困難，他身為大股東出面拯救，雖然後來股東間有爭議，但希望過去的就過去了，不要再拿這件事攻擊。

更多 CTWANT 報導
【國發會大撒幣2】把政府當凱子削　千萬經費1年花光
【水牛伯很硬1】憂游錫堃難脫「閣揆思維」　立院恐成政院附庸
百萬網紅鍾明軒一路圈粉　全妝穿裙掃傢伙

ET快訊
香港出現首例武漢肺炎死亡病例！39歲男肌肉痠痛...6天不治
醫護人員8小時「一口水都沒喝」　忙到腰都彎了無法挺直
湖北一夜64死！陸武漢肺炎確診破2萬　貴州1月女嬰染病
柯文哲洩台商隔離地點　陳時中重話狠嗆：別為突顯自己造成恐慌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邀妹仔車內躲雨...扯男竟載回家強壓：今天沒得到妳，不讓妳走　她哭喊掙扎

知名創業家遭爆挪用「國發會3000萬斗內」　瞎養旗下公司員工

義大利禁台航班入境...經外交部斡旋　254名滯留旅客今晨順利返台

彰化透天厝凌晨大火　消防人員成功救援14人2隻狗

印尼婦跨縣市尋10多年未見表妹　內埔警載她到處找...宮廟神奇助攻！

「極品男同事」照曝光！女師誇張求愛：想和你一起去做…「我只對你說喔」

酒後吵架暴怒　新北「電鋸哥」上門狂敲：來拚輸贏啊　

21歲男爬上區間車觸電　「下半身燒焦」離奇過程曝光

西螺暗夜驚竄惡火！透天厝2樓濃煙衝天　1男救出已無生命徵象

抓到了！新莊有藥局囤積「20箱口罩」　檢調介入偵辦

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

邀妹仔車內躲雨...扯男竟載回家強壓：今天沒得到妳，不讓妳走　她哭喊掙扎

知名創業家遭爆挪用「國發會3000萬斗內」　瞎養旗下公司員工

義大利禁台航班入境...經外交部斡旋　254名滯留旅客今晨順利返台

彰化透天厝凌晨大火　消防人員成功救援14人2隻狗

印尼婦跨縣市尋10多年未見表妹　內埔警載她到處找...宮廟神奇助攻！

「極品男同事」照曝光！女師誇張求愛：想和你一起去做…「我只對你說喔」

酒後吵架暴怒　新北「電鋸哥」上門狂敲：來拚輸贏啊　

21歲男爬上區間車觸電　「下半身燒焦」離奇過程曝光

西螺暗夜驚竄惡火！透天厝2樓濃煙衝天　1男救出已無生命徵象

抓到了！新莊有藥局囤積「20箱口罩」　檢調介入偵辦

美總統大選首場初選愛荷華開跑！　桑德斯民調領先、拜登第二

快訊／香港首宗死亡個案！39歲男病患31日確診「5天就不治」

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！　39歲男肌肉痠痛...6天不治身亡

朱學恒憂口罩實名制再現缺貨潮　後悔早把「替代品」送人

湖北女孩遺書「我死不瞑目」！爆隔離區「人間地獄」　生死邊緣掙扎實錄　

武漢肺炎疫情持續蔓延　NBA強烈建議人員不要前往中國

穩定口罩價格…「安定民心」天天上火線說明！他給政府肯定：已經很努力

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

梵蒂岡送70萬口罩到中國　方濟各：正在為死者祈福

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

新莊藥局囤20箱口罩　檢方要偵辦

高階警女兒成裸屍　凶手竟是2個小屁孩

電擊畫面曝！男爬列車頂「碰」炸火光

發放4.2萬口罩遭傳喚　落選議員感嘆

酒後吵架怒了　新北電鋸哥上門

獨／壽險達人詐領上千萬獎佣金　賠不出錢遭撤緩刑

西螺住宅火警　一人無生命徵象

驚悚畫面曝！彰化聯結車撞8車衝破護欄…騎士爆頭慘死

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

即／疑自行爬上電纜！台鐵烏日站男子遭高壓電擊

遭影射大陸「買辦」　國台網告王浩宇不起訴

24歲新手媽太緊張　誤傳疫情罰3萬元

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面