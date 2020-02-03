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日產量已達77萬份　核酸檢測試劑產量是疑似患者的40倍

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▲▼新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒 。（圖／科技日報）

▲▼新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒 。（圖／翻攝自科技日報）

大陸中心／台北報導

中國工信部總工程師田玉龍3日表示，新型冠狀病毒核酸檢測試劑日產量在2月1日已達到77.3萬人份，是疑似患病者的40倍，已基本滿足要求，目前產能恢復值達到了百分之六、七十，後期主要工作就是恢復產能。

中國國新辦就疫情防控重點醫療物資和生活物資保障情況在3日舉行記者會，針對口罩難買的問題，工信部總工程師田玉龍表示，中國口罩的生產總體上產能是每天2000多萬隻，居全球首位，N95口罩與醫用外科口罩的供應能力雖然足夠，但恢復需要時間。

國家發改委副主任連維良則表示，醫用N95口罩各方面匯總的需求很大，已經按照一倍以上的規模組織產能。現在不少企業擔心擴產或將帶來產能過剩。疫情過後，「富餘的產量」會由政府進行收儲，符合標準的企業可以開足馬力進行生產。

連維良表示，疫情對當前經濟特別是對消費的影響在加大，尤其是對交通運輸、文化旅遊、酒店餐飲和影視娛樂等服務消費影響都是比較大的，疫情對經濟影響的大小，取決於疫情防控的進展和成效，需要強調的是，這種影響是階段性的、暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。

▲▼新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒 。（圖／科技日報）

他指出，不少人拿2003年非典疫情對當時經濟的影響來推算此次疫情的影響，但現階段，中國的經濟實力、物質基礎和應對突發事件的能力，都比那時明顯增強，「我們完全有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰，我們也完全有能力、有信心把疫情對經濟的影響降到最低。」

連維良表示，從供應來看，中國的糧食總產量連續五年穩定在1.3萬億斤以上，庫存充裕，各類企業的稻穀、小麥庫存超過國內一年的消費量；牛羊禽蛋產量也有不同程度增長，豬肉的生產也在穩步恢復，「前幾天大家特別關心蔬菜的供應問題，這方面也是有充足保障的」，冬春蔬菜在田面積8400多萬畝，同比增長2%，產量預計也增長2%以上。

針對湖北醫療物資短缺問題，田玉龍表示，目前湖北屬於「緊平衡」狀態，截至2日24時，總共協調國內生產企業，累計向湖北發送了醫用防護服15.45萬件，運抵13.12萬件，N95口罩發貨13.36萬件；至於病毒核酸檢測試劑是衛生系統和醫院直接從企業採購，產能已經恢復，2月1日，日產量已達77.3萬人份，相當於疑似患病者的40倍，就總的供應來看已經基本滿足要求。

國家市場監管總局副局長甘霖則說，針對疫情，市場監管總局採取超常部署，聚焦口罩等防護品和糧食水果等民生商品兩個重點領域。截至2月1日，共出動價格執法人員39萬人次，立案查處價格違法案件1413件。

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