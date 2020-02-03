桃園慶元宵！楊梅打造「金錢鼠布丸」主燈　龍潭迎古董接財神

▲桃園楊梅區慶元宵，打造「金錢鼠布丸」主燈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

慶元宵，桃園除了舉辦熱鬧燈會，還有百年傳統文化特色的楊梅及龍潭區元宵活動登場，相當有看頭。楊梅區打造「金錢鼠布丸」元宵主燈，祈求金鼠咬錢進家門，還有比跨年晚會超強卡司的元宵晚會；龍潭區龍元宮的百年傳統「迎古董接財神」為桃園最熱鬧的慶典之一，邀請民眾一同前來猜燈謎、鬧元宵，歡度熱鬧元宵佳節。

▲▼鄭文燦市長指出，桃園慶元宵，有百年傳統文化特色的楊梅及龍潭區元宵活動登場。（圖／市府提供）



「2020楊梅區暨龍潭區元宵」活動3日於市府，由市長鄭文燦等人士宣告兩地已有百年歷史的「靚靚楊梅慶元宵」及「龍潭迎古董接財神」活動，將自2月5日至9日熱鬧登場！

▲▼桃園楊梅及龍潭區，以百年傳統慶元宵。（圖／市府提供）

市府指出，楊梅地區每逢元宵時節「初九南巡進香、初十二花燈迎媽祖遶境」的傳統已流傳近百年，加上該區甫獲2020交通部認證為臺灣經典的山城小鎮，因此，今年元宵節特別打造「金錢鼠布丸」主燈，祈求鼠年財源滾滾，金錢數不完。系列活動將由2月5日下午錫福宮媽祖進香回鑾遶境熱鬧展開，2月5日、6日晚間在楊梅南北區進行花燈宣傳遶境，2月7日有絢麗吸睛的花燈踩街競賽，由楊梅各里組隊參加，並邀請宮廟及去年得獎團體一同演出。

2月8日舉辦超強卡司的元宵晚會，邀請國民天團新寶島康樂隊陳昇、R&B新星Julia吳卓源、全民女神朱俐靜、百萬衛冕小王子許富凱等，當天還有特色市集及摸彩活動，精彩演出不可錯過，歡迎民眾前來觀賞同樂。

另外，龍潭地區一年一度的「迎古董接財神」活動，亦將於2月8日至9日盛大登場！「龍元宮迎財神」與「龍潭迎古董」相結合，成為龍潭在地特色活動，是桃園最熱鬧的慶典之一。2月8日上午在龍元宮舉辦千人擲筶比賽，總獎金高達15萬元；同日還有結合龍元宮五穀爺出巡的「接財神」、「迎母金補財庫」等活動。

2月9日則有「迎古董嘉年華」，從3歲幼兒到80歲長者都組隊踴躍參與，今年「迎古董嘉年華」分為古董組(客語「古董」有「滑稽、揶揄」之意)及創意組二組競賽，隊伍將從龍潭運動公園出發步行至龍元宮，沿街分送新年祝福。

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