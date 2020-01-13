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悲！孝順哥被吸毒弟割喉亡　「3關鍵」揭人倫慘劇...父母揪心痛到無法言語

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▲涉嫌殺死親哥的吸毒弟遭警方移送。（圖／楊梅警分局提供）

▲涉嫌殺死親哥的吸毒弟遭警方移送。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園楊梅徐姓男子離奇死亡案，經警方漏夜調查並調閱監視器，在摩鐵內逮捕有吸毒前科並穿著血衣的弟弟，偵訊時弟弟始終否認殺死哥哥，卻又無法說明為何穿著血衣躲到汽車旅館，檢察官相驗發現哥哥死於刀傷等兇器，偵訊後先依殺人罪將徐男弟弟移送桃園地檢署偵辦，並追查兇器下落，而兄弟的父母見到這場人倫劇，更是揪心到無法言語。

▲弟弟堅稱不知道否認行兇。（圖／楊梅警分局提供）

▲弟弟堅稱不知道並否認行兇。（圖／楊梅警分局提供）

住楊梅的徐姓男子12日下午回家時，因未帶鑰匙乃翻爬自家2樓，卻離奇倒臥2 樓客廳血泊中，一度誤為意外，但警方調查發現血腳印非死者，且平常有上鎖的後門也未上鎖，研判死因不單純，於是調閱監視器漏夜偵辧，並發現案時死者弟弟就在附近，乃一路搜查在汽車旅館逮捕仍穿著沾有血跡衣服的弟弟。

▲孝順哥爬2樓拿鑰匙卻慘遭弟殺死。（圖／楊梅警分局提供）

▲孝順哥爬2樓拿鑰匙卻慘遭弟殺死。（圖／楊梅警分局提供）

死者徐男開設工程行和弟弟2人平常就互動少，弟弟有吸毒前科，平常精神狀況不穩。父母在市場賣雞肉，近日母親因腰疾住院動手術，孝順的哥哥才到市場幫忙。由於警方仍未找到兇器，涉嫌行兇弟弟矢口否認殺人，對警方的訊問均稱「不知道」也未說明殺人動機，法醫相驗後死因確認是刀傷，警訊後先依殺人罪將徐男弟弟移送桃園地檢署偵辦。

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