確診10例武漢肺炎　民眾買口罩排爆！SARS專家解密：都搞錯重點了

▲台灣近期發生口罩之亂，不少民眾前往超商、藥妝店排隊，讓中央再推新政策。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）引起台灣恐慌，不少民眾紛紛搶買口罩，政府也為此下令，6日起更是「1人7天限購2片」。對於口罩之亂的現象，抗SARS專家澄清，其實勤洗手比戴口罩更重要，民眾不能被恐慌的情緒打敗，「大家都搞錯重點」。

台灣近期發生「口罩之亂」，不少民眾在超商、藥妝店前大排長龍，就是為了買口罩，還有不少人因為搶不到，憤而怒槓店家，種種亂象頻傳。為了遏止亂象，中央疫情指揮中心3日晚間宣布，四大超商自4日起停止販售口罩，6日開始民眾須持健保卡前往藥局購買，可用10元購買2片口罩，7天內不能回購。

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根據《中央社》報導，曾參與對抗SARS的中研院兼任研究員何美鄉指出，台灣尚未出現社區感染新型冠狀病毒肺炎的案例，感染風險相當小，還沒到需要戴口罩的時機，若疫情真的爆發，豈不是世界大亂。

何美鄉提到，若民眾戴著口罩，與感染者擦肩而過，的確能夠預防瞬間的感染機會，若感染者的飛沫噴濺到物體上，病毒能在其中存活長達5天，若這段期間內有民眾摸到，接著再揉了眼睛，就可能感染新型冠狀病毒，其實勤洗手比戴口罩重要，「大家都搞錯重點。」

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