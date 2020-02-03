小心！LINE貼圖詐騙捲土重來　「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

▲「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」為詐騙訊息。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

最近「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」的詐騙訊息又在瘋傳，但是當用戶真的點擊抽取畫面，不僅沒有獲得免費貼圖，甚至還會再要求用戶轉發給好友，提醒用戶該詐騙訊息在網頁內存有網路釣魚不安全連結，企圖騙取民眾的個人資料，千萬要提高警覺以免上當受騙！

這樣的詐騙訊息在LINE之間流傳已久，最近又有捲土重來之勢，已經有不少用戶收到「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽，這次錯過再等8年！」的詐騙訊息，但是當用戶點選連結後，就會出現各種熱門貼圖畫面，但是不管抽幾次，都只會顯示抽到特定某組貼圖。

▲永遠拿不到貼圖還會被騙個資。（圖／翻攝LINE）

不僅如此，接著還會要求用戶將訊息轉傳至3個群組或10個好友，但是待用戶成功分享後，就會出現一個加入好友的QR Code，而且詐騙網頁內右上角會有登入按鈕，要求用戶加入會員、輸入電子郵件，或是使用Facebook、Google登入機制，企圖取得用戶相關權限。

日前趨勢科技就觀察到LINE貼圖詐騙盛行，建議用戶看到好康訊息務必提高警覺，最好先透過品牌的LINE官方帳號、官方網站或LINE@認證帳號驗證優惠的真實性，萬一不小心加入可疑帳號為好友，可以主動向LINE檢舉並封鎖，並當心該LINE帳號會改頭換面推播新的詐騙訊息。