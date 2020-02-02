「不是因武漢肺炎而是沒睡死掉」　她買口罩撲空怒：到蘇貞昌家拿！他家最多

▲一早大批民眾就排隊要買口罩。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

您買到口罩了嗎？為了搶買政府配送的口罩，台北市內湖許多民眾今天（2日）凌晨4、5點就出門，其中一家藥妝店還沒開門，已排隊超過50公尺。一名女子表示，還沒因罹患武漢肺炎，會先因沒睡搶不到口罩緊張而死；另一名女子一早沒買到口罩大罵，「什麼鳥政府」，到行政院長蘇貞昌家裡拿，「蘇貞昌家裡最多了啦。」

內湖一間藥妝店上午9時半才開賣，排隊人潮一路排到巷子，超過50公尺以上。有人為了口罩凌晨4、5點就出門，一名阿嬤接受《東森新聞》訪問表示，「我5點就去超商了，他說沒進貨，所以我一夜都不敢睡」；另一名阿公說，「我買饅頭回來，看到有人在排，我就來排了。」

請繼續往下閱讀...

一名排隊的女子直呼，她從清晨4時半開始排4小時，「我沒睡覺，那到後來我是怎麼死的？我是沒睡死掉了…那個壓力到後來我不是因為肺炎死掉，我是因為沒睡著，然後恐慌躁鬱死掉的。」另一名婦女說，「政府就講錯話了嘛，對不對？你買得到，3個沒有關係，你現在根本買不到，你3個太少了。」

▼這名排隊的小姐直呼，「我沒睡覺，那到後來我是怎麼死的？我是沒睡死掉了。」（圖／東森新聞）

▼這名老先生認為，讓政府官員出來轉一圈，自己來買感受一下，最清楚了嘛對不對？（圖／東森新聞）

▼這名長髮女子直呼，「什麼鳥政府？到蘇貞昌家裡去拿（口罩）了啦。」（圖／東森新聞）

許多人連好幾天跑遍各家業者，但口罩仍難買。藥妝店提早發號碼牌，但只有80份，有一半排隊的人白排一場。一名沒買到的女子大罵，「什麼鳥政府？到蘇貞昌家裡去拿了啦，蘇貞昌家裡最多了啦。」

另一名老先生說，「你讓政府官員自己出來轉一圈，自己來買來感受一下，最清楚了嘛對不對？我在想他們政府官員本身，自己不用出去買，全部有人幫他們準備好。」

1日傍晚，超商、藥妝店陸續進貨口罩。經濟部解釋，北部超商物流除了萊爾富，其他到統倉後，需要8到12小時才能抵達超商；至於藥妝通路物流過程短，比較快拿到。但各地依舊湧現排隊人潮，買不買得到全憑運氣。

▼內湖藥妝店今早第一位買到口罩的民眾。（圖／東森新聞）

▼女店員把分裝好的口罩，緊緊夾在胸口保護好。（圖／東森新聞）