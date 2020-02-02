大馬華人年夜飯後迎財神　獨立中學生舞龍舞獅賺學費

▲ ▲大馬華人喜迎春節，保留了大陸原鄉的傳統文化，籍貫融合也使得當地過年的方式變得更多元化。（圖／ETtoday資料照）

實習記者劉雪兒／綜合報導

馬來西亞華人基本上繼承了中國華人的傳統文化，特別看重農曆正月初一「農曆新年」，也就是台灣所謂的春節，雖然喜迎新年的方式各區大有不同，但是一些華人特有的習俗，仍然被保留至今。

年夜飯菜色

對於大馬華人家庭而言，每逢年夜飯，在外闖蕩的遊子都會積極爭取回鄉過團圓，而母親在這時候扮演了偉大的角色，忙著煮一整桌的菜餚來給許久不見的孩子們接風，一家大小在桌上吃飯，凝聚感情。雖然年夜飯的菜色各籍貫皆不同，但多數家庭的籍貫早已融合，包括飯桌上的菜色可說已是大雜燴。

▲ 雖然「客家盆菜」是客家人的傳統菜餚之一，但是多數家庭的籍貫早已融合，包括飯桌上的菜色可說已是大雜燴。（圖／記者劉雪兒攝）

煙花、鞭炮、迎財神

在結束年夜飯之後，一家人則聚集在客廳閒聊敘舊、打麻將、看電視，不然就是幫媽媽炸蝦餅，歡樂的氣氛籠罩了整個家庭。此外，財神是大馬華人族群中最受歡迎的神明，通常在年夜飯結束之後，選定吉時迎財神，祈望家人在來年大吉大利、財源滾滾。等到晚上11時，大人們會跑到戶外放煙花、鞭炮倒數新年，而年齡較小的，則開心的玩仙女棒一同迎接。

▲ 「撈生」是馬來西亞特色賀年食物，大部份都會選擇在正月初七時食用，意指「風生水起」及「越撈越旺」的兆頭。（圖／記者劉雪兒攝）

紅包、拜年

在馬來西亞有這樣一個傳統，華人已婚長輩不分血緣關係都會發派紅包給晚輩，象徵一種祝福同時也代表一個心意。紅包的額度因地區而有所不同，西馬紅包最低的額度是馬幣3元（約台幣30元），而東馬最低額度是馬幣1元（約台幣10元）。

除此之外，在新年期間，他們會事先準備了各種美味糕點，款待來拜年的親朋好友。相較於家境優渥的家庭，他們會在新年的某一天Open House（意指打開家門），以自助餐的形式準備很多食物，並歡迎親朋好友們來他們家裡拜年吃飯，借此籠絡感情。

▲ 在大馬有這樣一個傳統，華人已婚長輩都會不分血緣關係，派發紅包給晚輩，象徵一種祝福同時也代表一個心意。（圖／記者劉雪兒攝）

舞龍舞獅

舞龍舞獅是中國春節的傳統舞蹈之一，馬來西亞也延續了這樣的習俗，許多商家都會有邀請舞獅到門市表演等節目，祈望來年生意更興隆。值得一提的是，在東馬地區，有非常多的華文獨立中學鼓勵學生成立舞龍舞獅團體，在新年期間由師長帶領挨家挨戶詢問，表演結束後所收到的紅包，將津貼用在中學來提升教育素質。

大馬華人在多元種族的情況下，還保留了中國原鄉的傳統文化，籍貫融合也使得當地過年的方式變得更多元化，甚至影響了種族一同來過節，濃厚過年的氛圍在大馬蔓延，有別於中國的春節，卻不失傳統的精髓。

▼ 大馬華人都會在客廳擺放零食、年糕、年餅等，讓親朋好友來到家裡時，可以一邊吃零嘴，一邊聊天。（圖／ETtoday資料照）