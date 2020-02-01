吳斯懷搶攻國防委員會　趙天麟擬修內規抵制

▲立法院第10屆立法委員報到，吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北1日電）國民黨立委吳斯懷將以進入立法院外交及國防委員會為首選，以發揮專長。立法院外交及國防委員會立委趙天麟表示，請國民黨主席參選人江啟臣與郝龍斌對此表態，若吳斯懷執意進入國防委員會，擬修內規全面抵制。

退役中將、國民黨不分區立委吳斯懷，選前因赴中爭議遭黨內外夾擊，他今天在立法院完成報到與就職後受訪表示，他是國民黨推派的軍系立委，將以進入立法院外交及國防委員會發揮專長為首選，每個政黨都一樣不分區立委的選派都以發揮專業為主，他在軍中有44年的歷練，首選是進入立法院外交及國防委員會，為台灣人民與這塊土地把關。

吳斯懷說，不管立法、修法、監督政府，他將就專業部分在國防委員會發揮。如何面對未來立法院的硬戰，吳斯懷說，選舉已經過去了，現在不管哪一個政黨的立委大多數的目標是一致的，即便政治理念不同，「我們是捍衛中華民國，為台灣2300萬人民來做出服務」，不管立法、修法或是監督政府大家不用太操心，「我會聽從國民黨立法院黨團協調之後的一個共識」執行任務。

至於如果無法進入國防委員會第二腹案為何？他說，當然有腹案，但不宜在這個時候說，若說了，會讓黨團很為難，因為如果說了第一、第二、第三個腹案，其他委員們會說「都讓你選了，那我們選什麼」，總歸首選國防委員會。

上屆立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委趙天麟受訪表示，國民黨多數意見不以為然，甚至要求吳斯懷辭職，吳斯懷不僅不辭職且硬要加入立法院外交及國防委員會，他要向目前呼聲最高的國民黨主席參選人江啟臣與另一位參選人郝龍斌應該對此表態。

趙天麟說，江啟臣與郝龍斌都高喊要社會對話、回應社會的期待，國民黨應將能否阻止吳斯懷進入外交及國防委員會作為起手式，若國民黨中央黨部與國民黨立法院黨團對吳斯懷要加入國防委員會也無可奈何，所有的改革都是枉然，社會不會接受。

他進一步說，如果社會、國民黨中央、國民黨內要參選黨主席的人、國民黨立法院黨團也無法約束吳斯懷，只好立委自己來，民進黨團在國防委員會一定會部署最多人數，甚至採取雙召委機制、用國防委員會內規讓吳斯懷在國防委員會受到最全面的抵制，因為他真的讓國人絕對不放心。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，加入哪一個委員會，每個委員都有同等的權利，但必須依據立法院職權行使法等相關法律規定，且呼籲吳斯懷謹記立委就職時所宣誓的內容。（編輯：蘇龍麒）