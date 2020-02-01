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傳雙黃連可治武漢肺炎　中央政法委闢謠：越是權威、越要準確

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▲▼大陸民眾瘋買雙黃連，政法委官方闢謠。（圖／取自人民日報網站）

▲大陸民眾瘋買雙黃連，網路上賣場紛紛售鑿。（圖／取自人民日報網站）

記者陳政錄／綜合報導

1月31日，大陸有媒體報導稱，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒，造成該產品迅速脫銷，甚至用於禽類的口服液也被買到缺貨。面對民眾搶購亂象，大陸中央政法委緊急出面闢謠，強調「抑制」不等於預防和治療，政法委也對初期發布訊息的媒體喊話，「人命關天的好消息，一定要準確再準確！」

大陸中央政法委今日透過微信公眾號—中央政法委長安劍撰文指出，昨夜，一則「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的新聞在微博、微信瘋傳，網路上藥店瞬間告罄。同時，一些地方街頭甚至出現群眾連夜排隊買藥的場景，為了雙黃連，人們把鐘南山院士「不要出門」的忠告拋到九霄雲外。

▲▼大陸民眾瘋買雙黃連，政法委官方闢謠。（圖／取自人民日報網站）

▲大陸各家媒體開始闢謠。（圖／取自人民日報網站）

長安劍說，經歷了一夜的全民搶藥，今晨各大媒體紛紛發聲呼籲，不要搶購、自行服用藥物，「抑制」不等於預防和治療。

該文稱，經媒體查證和提示，到目前為止，還沒有用於預防和治療新型冠狀病毒的藥物，特定的治療方法正在研究中，將通過臨床試驗進行測試。並提醒普通人：「請勿自行服用雙黃連口服液，運用中醫中藥，脫離辨證論治都是不准確的！治病請遵醫囑。」

除了闢謠，長安劍公眾號還指出，「越是特殊時刻，越要理性思考」、「越是聲音大，越要說準確的話」、「越是權威，越要讓百姓聽懂」忠告特定媒體和民眾，特殊時期越要理性思考，同時媒體越有影響力，對於人命關天的消息，一定要更準確、可靠，才不會「希望換來失望的惡性循環。」

▲▼大陸民眾瘋買雙黃連，政法委官方闢謠。（圖／取自人民日報網站）

▲大陸民眾瘋買雙黃連，不惜冒險戴口罩到藥店門口外排隊。（圖／取自人民日報網站）

長安劍進一步表示，要多說一些老百姓能聽懂的大白話。什麼是抑制？什麼是預防？什麼算有效？負起學術責任，也要負起社會責任，才能讓好聲音真正發揮好作用。

據了解，大陸河南日報報業集團和官媒《新華社》、《人民日報》等，均於1月31日報導和轉發消息，稱中國科學院上海藥物所與武漢病毒所聯合發布，研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。但到了1日民眾搶購一夜後，部分媒體開始刪文，各家紛紛闢謠，並強調抑制不等於治療和預防。

負責生產的太龍藥業負責人昨天還表示，剛得到雙黃連可抑制新型冠狀病毒的消息，目前由於疫情影響，市場需求量增加，公司在年初三已經恢復生產。

►你不說，有誰會知道？

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