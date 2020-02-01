日韓爆「2代人傳人」個案！被友傳染又感染妻小　民眾憂現超級傳播者

▲ 南韓明洞逛街民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎疫情擴散全球，日本及南韓31日確診病例激增。南韓昨天一口氣新增4起人傳人病例，更首度爆出「3次感染」，即2代人傳人，顯示新型冠狀病毒的傳播速度比預期更快。日本昨天晚間新增的人傳人病例也可能是3次感染，引發民眾對超級傳播者的憂慮。

南韓3號患者為曾赴武漢的54歲韓籍男性，在1月26日確診，22日曾和他在首爾江南用餐的55歲男子30日也確診，成為國內第6例，為南韓第一起人傳人個案。接著在31日，6號患者的妻子及兒子也跟著確診，分別為10號及11號患者。

疾病管理本部部長鄭恩敬（音譯）說明，6號患者的家屬沒有武漢旅行史，目前推論是經6號患者感染。3號患者傳染給6號，6號又傳染給10號及11號，因此6號患者的妻小便成為2代人傳人個案。

武漢肺炎陰影之下，這起案例引發南韓社會對超級傳播者的恐慌。感染4人以上的患者可被稱為超級傳播者，但專家指出，不能全靠感染人數斷定，還需考慮到該名患者本身所處的環境，目前不將3號患者定義為超級傳播者。

南韓過去爆發中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）疫情時出現5名超級傳播者，共感染153人，在合計186名患者中佔比高達82.3%。

▲ 日本羽田機場地勤為中國旅客量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，日本31日晚間新增一起病例為千葉縣20多歲女性。厚生勞動省1日指出，該名女子可能是被曾經載過武漢觀光客的巴士司機所感染，若屬實便為2代人傳人個案。

綜合日媒報導，該名女子擔任導遊，17至22日間曾接待自大連到日本的中國團客，18至22日間曾搭乘巴士。而巴士司機此前曾載過2團自武漢來的中國團客，不久前確診感染武漢肺炎。厚生勞動省說明，該名女性導遊接待大連團客期間，長達5天都搭乘該名司機駕駛的巴士，2人有一同用餐等密切接觸，再加上大連的武漢肺癌患者並不多，判斷女子是經巴士司機被傳染的可能性較高，目前仍在確認。

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