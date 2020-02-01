「不執勤可上網」　日本自衛隊出奇招徵兵

▲日本自衛隊平島級掃雷艦。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港《南華早報》日前報導稱，為了吸引足夠多的年輕人，日本海上自衛隊想出了一個新辦法，即增加軍艦上的無線網絡數量，以便讓離不開手機的一代人，在海上執勤時更容易上網。

出於安全考慮，目前在海上自衛隊軍艦上，隊員上網是受限制的，只能在一些特定區域使用網路，然而文章引用日本《每日新聞》報導稱，海上自衛隊的高官已經決定，擴大無線網絡的使用範圍，允許不當班的隊員可以在他們睡覺的床位，或者餐廳等公共區域上網。

▲日本自衛隊「親朝號」柴電潛艇（おやしお）。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網）

消息人士向《每日新聞》表示，這一決定的主要原因，是為了吸引更多的年輕隊員，因為海上自衛隊對年輕人缺乏吸引力，已經出現人員嚴重不足的情況。報導稱，日本自衛隊所有3個分支，在過去5年內都沒有實現募兵目標，去年的整體徵兵數量僅為所需人數的70%，而海上自衛隊情況更為嚴重，應徵人數只達到計劃目標的60%。

坦普爾大學（Temple University ）日本校區的政治學教授村上廣美表示，「今天年輕人不願意入伍有很多原因，由於圍繞憲法和日本擁有軍隊的權利存在爭議，許多日本年輕人對於入伍以服務國家並不感到自豪。」

該教授表示，「另一個問題是日本的出生率下降，這意味著年輕人有很多工作可選擇，相比過去，他們更能夠選擇想做的工作。這一代人中的許多孩子被父母寵壞了，他們往往不願承擔責任，也沒有抱負，這使他們難以選擇海上自衛隊這樣的職業。」