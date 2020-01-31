柯文哲力推科技執法　瞄準「幹道違停」：就是要做，不管了

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲於31日主持交通會報，他在會中要求交通局、交通大隊研究一下，用力推動科技執法，特別是在幹道路邊違停的部分，「相機架起來就給他開下去」、「就是要做，不管了」。



柯文哲舉例，像仰德大道加強執法，一講之後大家開始抗議，但沒有講一直做，「也沒有怎樣」，因此他主張用力推科技執法，要求交通局和交大當作重要計畫開始推動，回去想想看再報告。



柯文哲，推了有接到什麼抗議嗎？既然沒有就要用力推，只要不要大張旗鼓就好；他還說，不要叫科技執法， 叫智慧路邊停車管理，「相機架起來就給他開下去」，「科技執法我要大力推，這就是我的政策，就是要做，不管了」。



柯文哲表示，去年市府開罰單，罰了25億太多了，他笑說，「還好現場沒有議員在」，罰錢的目的不是賺錢，而是要管理與守法；警察不要埋伏在黑暗處，不要以罰錢為目的，而科技執法應該可以減少罰款的數目。



在交通事故分析的部分，柯文哲提到，近年台灣A1事故死亡人數攀高，北市108年比起前一年多了7人，但他也對於台北市在106年A1類交通事故創近20年來最低紀錄，感到不解，希望相關單位針對A1車禍採逐案分析。



柯文哲補充，車禍發生的年齡範圍擴大了一些，不知道是不是擔任外送員或物流人員的年齡層較為廣泛所致，希望今年A1事故死亡人數不要再上升。