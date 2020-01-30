武漢肺炎疫情重創旅遊業！逾4萬人取消　台灣旅行業者損失超過6億元

▲武漢肺炎疫情持續升溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴大，更重創旅遊業，多間台灣旅行社已停售6月前大陸旅遊團，並取消行程，雄獅旅遊表示，從25日至2月29日取消的陸團，估計將損失2.6億元營收，可樂旅遊也表示初估損失為2.5億元。

雄獅旅遊表示，公司已成立緊急應變指揮中心密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情情況。雄獅旅遊指出，目前已取消1月25日到2月29日出發前往中國的旅行團，受影響旅客約1萬5000人，估計營收將短少2.6億元，將積極協助每位參團旅客取消行程與轉至其他地區旅遊行程。

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▲武漢肺炎疫情擴大，許多人現在出門都戴口罩。（圖／路透）

可樂旅遊表示，因武漢肺炎疫情，可樂旅遊彙整此次影響數字以供參考，統計至2月29日出發的訂單(包含團體旅遊、機票、訂房)，總計超過上萬名旅客受影響，初估營收損失達2.5億元。

目前以大陸、港澳等地區為主要取消地區，若其他地區須取消，皆配合觀光局規範按旅遊合約來進行處理。可樂旅遊也表示，3月後的團，預計下週一才會統一公告。

易遊網表示，因受武漢疫情影響，易遊網統計至2月29日出發的訂單(包含團體旅遊、機票、訂房)，已有超過1.5萬名旅客受影響，預估營收損失達1.5億元。