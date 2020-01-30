台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

▲WHO武漢肺炎最新記者會，女主播即時翻譯驚「提到台灣了」。（圖／翻攝路怡珍臉書）

記者許力方／綜合報導

2019新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大，在世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日會見大陸國家主席習近平後，30日世衛隨即召開最新記者會，主播路怡珍在臉書即時翻譯，有記者提問台灣被排除在外，是否可能造成防疫漏洞？世衛稱「台灣有許多防疫專家，且和國際進行良好溝通。」

路怡珍在臉書即時轉播，並稱世衛這次「提到台灣了！」她轉述，針對台灣目前被排除在世衛組織外，是否造成防疫漏洞的問題，世衛做出正式回應：「台灣有許多專家都跟我們保持聯繫」，不論是在臨床層次或是在試驗室階段，都有保持聯繫。他們都非常清楚事件的發展情況。

世衛指出，目前有非常多的預測模型和情況都可能發生，很難確認一定會發生哪種情況。所以我們必須要持續和中國政府一起合作，持續發展對話，也會繼續跟台灣的專家對話。

▲世衛緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）



路怡珍轉譯，會中提到，這次疫情擴散速度確實讓人擔心，且目前仍不知是什麼開端所造成，也很難有確切的致死率，因為無法確認感染的母體數量到底是多少，但中國和各國政府的監控都更加嚴謹了。

世衛也不斷讚賞習近平的領導，驚嘆「我們對中國政府的投入非常驚訝，我自己從沒看過這麼仔細的投入，有著來自中央政府的支持。」中國不僅對國內人民狀況監控、支持，也積極和國際社會溝通，中國和各國政府在透明度上都非常積極，「我個人可以保證，中國政府和2003年處理SARS的態度是迥然不同的。」