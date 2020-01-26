開演前還要進行「神秘儀式」！侗戲刻劃民族生活與文化

▲小廣侗戲。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

「侗戲」是貴州、湖南和廣西地區的少數民族戲曲藝術，2006年5月20日經大陸國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，大約產生於清代嘉慶至道光年間，在表演形式和時機上都有專門的規定，在上世紀初葉出現興盛，旁支的流派包括特別唱腔的小廣侗戲。

侗戲以少數民族侗族語言侗語對白演唱，有別於京劇、崑曲等漢人戲曲藝術將角色分為生、旦、淨、丑等行當，表演時「有生皆歌，無動不舞」，「侗戲」的角色雖有生、丑之分，但並未形成定型的行當，一般是根據劇中人物的需要來分配演員的，只有小丑有些獨特的表演，以說白為主，蹦蹦跳跳，稱為「跳丑角」，演員念白很少，以唱為主。

▲小廣侗戲演員在後台候場。（圖／翻攝自《新華社》）

侗族戲劇是以侗族居住地區的農耕稻作經濟為基礎，是該文化類型的典型代表之一，是侗族現存文化傳統的重要組成部分，侗戲中既能見到侗族音樂和侗族習俗的因素，也能見到漢族和其他少數民族的影響。侗戲的唱腔分為彈腔、漢腔、奏雲飛、古奏吟、香羅代及快板、慢板等形式。

流傳於貴州省劍河縣境內最大的侗族村寨小廣村一帶的小廣侗戲，由於獨特的地理歷史文化背景，形成了其別具一格的唱腔和演出形式，是一個獨特的侗戲流派，小廣侗戲的伴奏樂器有鼓、鑼、鈸和京胡等。

▲小廣侗戲列入大陸第一批國家級非物質文化遺產名錄。（圖／翻攝自《新華社》）

侗戲因受侗族文化及當地民族風俗的影響，平時侗戲不演出，只有在過年、過節時才演出。在開台演出之前要進行一些神秘的祭祀儀式和巫術，即殺一隻公雞，以祭祀先輩並燒香、燒紙以示驅趕妖魔鬼怪，演出方可開始。