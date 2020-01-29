桃園7歲小妹連擲11聖筊「牙齒就掉了」！宜蘭傳藝博杯對尬22歲男

▲2020傳藝宜蘭園區博杯賽！鄭朵希（上圖）、陳世倫2人各連擲11聖杯，將擇期再戰拚拿樂遊夏威夷大獎。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳藝園區博杯比賽緊張刺激！2020年的博杯賽居然又戰成PK賽！來自桃園的7歲鄭朵希及來自宜蘭的22歲陳世倫，各連擲11聖杯，將擇期再戰拚拿樂遊夏威夷大獎。

緊張刺激！全聯善美的文化藝術基金會大年初四、初五兩天，在傳藝宜蘭園區舉辦博杯比賽，到初五傍晚6點比賽結束統計，有兩人皆為連續聖杯11杯，分別是來自宜蘭縣的陳世倫、來自桃園的鄭朵希；另外有兩人連續聖杯9杯，分別是來自彰化的黃芝瑩、來自宜蘭的林阿文。

其中連續11聖杯的鄭朵希小妹妹，在擲出第11杯後牙齒就掉了，家人一邊幫她歡呼鼓掌，一邊急忙幫她撿起掉落的牙齒，成為場邊趣味花絮。

金鼠年宜蘭傳藝園區博杯比賽獎項總價值30萬。第1名獎項為夏威夷7天5夜旅遊雙人券＋旅遊基金現金5萬元；第2名獎項為小琉球3天2夜旅遊雙人券Rimowa行李箱＋旅遊基金現金3萬5千元；第3名獎項為Rimowa行李箱＋旅遊基金5千元。

由於只取前3名，4位參賽者將再來傳藝PK決勝負，全聯善美的文化藝術基金會目前正聯繫4位參賽者，約定時間再戰文昌祠，看誰能把夏威夷雙人遊與5萬元旅遊基金抱回家。

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