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拳擊國手教授「健身三絕招」　蘇巧慧笑：應該哪種預算都要得到！

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▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

過年期間許多人總是大魚大肉，不免擔心身材走樣，民進黨立委蘇巧慧特地前往新北市鶯歌工商，與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」，讓蘇巧慧直呼「我覺得我如果用這樣的氣勢上場，再戴兩個拳擊手套，應該要哪一種預算都有機會要得到」。

1月22日下午4點鐘一到，蘇巧慧現身鶯歌工商行政大樓7樓的拳擊訓練場地，為所有拳擊隊隊員加油打氣，並送上新年紅包作為鼓勵。爾後，她也換上一身運動服裝，雙手戴上拳擊手套，與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。

▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲蘇巧慧與林郁婷共同練習拳擊。（圖／記者林銘翰攝）

蘇巧慧表示，打完拳擊後她才發現立法委員在立法院的運動量實在太少，她建議立法院平常就可以開設類似這種的活動課，相信對大家的精神與體能狀態都能大有增長。她也笑說，如果用這樣練習的氣勢上場，雙手上再戴拳擊手套，「我應該要哪一種預算都有機會要得到」，未來新一屆的國會若發生朝野衝突，自己帶著今天學習的步伐上場，「應該是打遍天下無敵手」。

林郁婷則稱讚，比起很多受過專業訓練的運動員，蘇巧慧的學習與理解能力相對來說高很多，也讓蘇巧慧不禁回說「你真的太看得起我了」。蘇巧慧也大讚林郁婷，不僅本身是金牌選手、台灣之光，特別是很會「安慰別人」非常適合當教練，讓每個學生都會很有信心與動力繼續學習。

▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲蘇巧慧與林郁婷共同練習拳擊。（圖／記者林銘翰攝）

林郁婷建議初學者，拳擊是很好健身與舒壓的運動，來到拳擊班除了找樂趣，更重要的是不要因為急著追求進步而讓自己受傷，反而是本末倒置，初學者應該循序漸進地把動作慢慢做好增強強度，唯有打好基礎才有辦法表現得更好。

林郁婷說，打拳擊不但適合在過年期間當作燃脂，也是很適合社會大眾的一項運動，對於訓練核心區塊的肌肉群相當有幫助，「一直活動就會有形狀了」，選手們也都是正常訓練，並沒有特別強化特地部分的肌肉。

談起立法院新會期的目標，蘇巧慧則表示，除了會在教育文化的利基上繼續為學校與孩子貢獻之外，自己還希望能夠拓展台灣的新創產業，特別是運動不但能增加體能，也是一項新興、待開發的事項，所以如果能夠在運動產業中多做出一點貢獻，將會是她在新會期最有興趣的部分。

▼蘇巧慧與林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蘇巧慧與拳擊國手林郁婷共同練習拳擊「健身三絕招」。（圖／記者林銘翰攝）

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