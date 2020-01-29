高鐵秋冬遊銷售亮眼！業績達成率破150％　南台灣遊程最熱門

▲奧萬大景色。（圖／高鐵公司提供）



記者李宜秦／台北報導

為振興國旅，高鐵公司推出多種旅遊專案，如高鐵假期享升等、小資精省輕旅行、豐富行一日或二日遊等。高鐵公司表示，2019年秋冬遊成果亮麗，年底結束累積業績達成率為150％，其中業績最佳前兩名為搭高鐵送住宿、飯店聯票75折，旅客最愛的豐富行路線縣市包括嘉義、台南、高雄、新竹、屏東、南投等，可見南台灣銷售成績佳。

高鐵公司推出高鐵假期，其中「享升等」專案，即日起至3月31日開放購買，適用時間為1月1日至3月31日，可憑該專案入住全台19家指定飯店，享住房免費升等（春節期間不適用）。以台北出發入住台中頭等艙飯店為例，平日每人2240元起（需兩人同行），原行程搭配精緻雙人房免費升等精緻四人房（含兩人早餐）。

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▲▼合歡山景色。（圖／高鐵公司提供）

「小資精省輕旅行」專案銷售期間自即日起至2月29日，入住時間為1月1日至2月29日，適用飯店包括台北城市商旅北門館、台北凱撒大飯、台北兄弟大飯店、臺中公園智選假日飯店、和逸飯店．台南西門館、台糖長榮酒店（台南） 、高雄國賓大飯店等7家飯店可供選擇。

以台北出發，平日入住高雄國賓飯店為例，包含高鐵來回車票及飯店住宿一晚，每人最低只要2700（四人同行單人價），比只買高鐵來回車票還便宜，最適合精打細算的旅遊小資族。

高鐵「豐富行一日／二日遊」專案則提供旅客專車接駁、導覽、多景點行程等服務，是喜歡出遊享受完整套裝組合服務的產品，可以透過14家合作旅行社或高鐵假期網站購買。

▲▼清境農場。（圖／高鐵公司提供）

為響應觀光局去年底推出的秋冬遊補助，高鐵也推出高鐵假期（六大專案）、飯店聯票（75折專案）、交通聯票（好玩促銷專案）等3項產品、8個專案，市場反應熱烈，至11月中旬已超過原定目標，年底專案累積業績達成率超過150％。

高鐵公司指出，秋冬遊高鐵豐富行一日遊熱門前三條路線為嘉義太平雲梯・故宮南院、台南山上淨水・奇美博物館・花園夜市、高雄佛陀紀念館・衛武營・駁二特區・瑞豐夜市；二日遊為新竹雪霸國家公園・大鹿林道·觀霧、屏東小琉球美食、南投奧萬大・合歡山日出・清境草原。

▲清境高空觀景步道。（圖／高鐵公司提供）