日人必買10大伴手禮⋯「鳳梨酥、茶葉、泡麵」都上榜　美妝品最愛面膜

▲日本人最愛鳳梨酥。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

來台日本旅客逐年增加，去年突破200萬人次，觀光局表示，日本人認為台日歷史有連結，會想來台看日治時期的文物，此外對台灣小鎮很有興趣，若交通便利、住宿品質佳，就會願意深度旅遊。另外還有日本網友在網上推薦「台灣必買10大物品」，包括鳳梨酥、茶葉、泡麵等，都深獲日人的心。

觀光局大阪辦事處主任陳冠竹表示，日本人過去都集中在台北旅遊，要透過宣傳，讓他們知道台灣不只台北好玩，且日本人喜愛歷史，尤其偏好日治時期的文物，如台南烏頭山八田與一紀念園區，就是一個好去處。

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陳冠竹指出，日本國內鐵道健全，日本人因此很習慣透過鐵道旅遊，近日觀光局、台鐵局力推的鐵道觀光應該很能吸引他們目光，且日本人喜歡台灣小鎮，也追求旅遊體驗，若交通便利、住宿環境良好，他們就會願意深度旅遊。

▲日籍旅客最愛美妝伴手禮為面膜（圖／Unsplash）

陳冠竹表示，日本人喜愛泡溫泉，與當地文化有關，來台特別喜歡去北投溫泉泡湯，不只交通方便，當地也有日式建築，花東則是因為交通不便，比較不會是觀光目的地。

陳冠竹說，應讓日本人知道台灣的觀光資源有多好玩，加強宣傳力道，還得提高幾位供給量，否則旺季的時候都被台灣人坐滿，日本人根本無法搭機來台旅遊，目前就針對千禧世代、銀髮族旅客推廣，盼吸引親子旅客來玩。

另外有日本網友在社群網站上推薦「來台必買十物」，包括鳳梨酥、茶葉，美妝保養品、牛軋餅、水果乾、手工香皂、原住民的手工產品、泡麵、脫水蔬菜香菇酥等，都是日本人必買的伴手禮，其中美妝品特別愛買面膜。有業者分析，從日本人喜歡的伴手禮來看，可看出仍帶有些微的日式風格。

▲今年來台日籍旅客增多。（圖／記者李宜秦攝）