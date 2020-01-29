全身油壓遭侵犯…按摩師無恥喊「看到Ｏ就進去」！她崩潰流淚：說讓我舒服

▲按摩師阿宏幫女客油壓時趁機性侵，竟還稱「看到洞就進去」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名按摩師阿宏（化名）2017年6月間替一名女客小欣（化名）進行全身油壓按摩時，先是要求對方將浴袍反穿，接著竟趁機將對方短褲、內褲都脫去，手指性侵得逞。台中地院審理後，依強制性交罪判阿宏有期徒刑3年10月，台中高分院日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

判決指出，阿宏2017年6月28日在替小欣按摩時，要求對方將店內提供的日式浴袍反穿，並趴臥於店內按摩床上，按摩到一半時，他見小欣卸下心防，竟以按摩臀部、大小腿為由，將小欣的短褲及內褲脫掉，又用雙手手指撫摸對方下體，違反對方意願指侵得逞。不堪受辱的小欣事後不斷流淚，決定報警處理。

阿宏起初否認手指有進入小欣的陰道，到警員進一步確認時才稱，「厚～有可能是在摸的當中，剛好有進去啦」、「有洞嘛，有洞就會進去啊，所以應該是這樣啊、「手指就，有洞嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個插進去」，還辯稱，事發時小欣起生理反應甚至呻吟。

小欣回顧事發經過指出，「阿宏開始油推時，不時碰到我下體，當時我有把腳夾緊，但他叫我把腳打開，說只是要讓我舒服，並繼續動作，後來又摸到裡面，手指頭有伸進陰道」，且她搭電梯下樓時，阿宏更追上來向她稱，「這次的錢不會跟妳算」。

案件審理時，小欣因承受不住壓力罹患重度憂鬱症、創傷後壓力症候群，寫下遺書決定輕生，所幸搶救及時撿回一條命。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為阿宏的說詞是在推諉卸責，決定依強制性交罪判他有期徒刑3年10月，案經上訴二審，台中高分院將上訴駁回，全案仍可上訴。

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