「來東京後無法信任人！」日男街頭蒙眼求擁抱　路人從取笑變暖心鼓勵

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者林瑩真／編譯

你能打從心底相信他人嗎？日本一名男子就因為想要嘗試相信他人，決定站在涉谷人來人往的大街上，蒙著眼、張開雙臂，募集免費擁抱。在影片曝光後，網友相當感動，直呼是聖誕奇蹟。

「來到東京後，真心的法做到相信他人，總是感到孤獨，我想要相信人，如果你也有同樣的心情，能不能給我一個擁抱呢？」22歲的玉本一浩在身邊放著大字報，接著蒙上眼、張開雙手，懷著一個害怕的心情，勇敢等待他人的擁抱。

儘管最初大多數的人都選擇冷眼旁觀，甚至拿出手機把這一幕拍下取笑，不過，一名年輕男子看了大字報內容後，毫不猶豫走上去給玉本一浩一個擁抱，接著，其他人也陸續上前給予擁抱，甚至拍拍玉本一浩，告訴他「我也有過一樣的想法，你要加油」。



免費擁抱的活動並不少，但玉本一浩蒙起雙眼，完全信任路人，還是感動不少網友。影片也被經常前往世界各地舉辦免費擁抱活動的桑原功一在聖誕節期間分享，大讚「在涉谷蒙眼免費擁抱，結果出現奇蹟了」。

其他網友也紛紛留言，「竟然有人取笑，真是嚇到我了，我不管什麼時候看到，都為免費擁抱的人的勇氣而感動到哭」、「來沖繩舉辦看看吧，3秒就會有一個人擁抱你，沖繩大家都是好兄弟」、「不只是擁抱，搭話也讓人覺得好溫暖」、「如果有天我遇見了，也希望能擁抱他，張開雙手需要很大的勇氣」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

