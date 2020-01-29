友想刺青七彩鑽！他一看秒變「my phone」神展開　網噴笑：收訊秒滿格

▲友想在手上刺青鑽石！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

不少人在身上刺青視為時髦的象徵！一名男網友透露，友人打算在食指上刺一顆七彩鑽石，結果一看示意圖秒噴笑，調侃「我怎麼看，都像台X大哥大啊！」照片曝光後，大批網友也噴笑直呼，「歡迎光臨my縫！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》笑虧，最近友人傳訊「我想刺青」，直言想再次一個鑽石的圖案。結果原PO一看照片秒噴笑，反問「台X大哥大？」

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照片可見，食指上的七彩造型的彩鑽圖案，與台哥大Logo相似，唯獨不同的是，一個是鑽石、一個是地球。原PO猛虧，「也許每個人的審美觀不同吧，但是朋友想刺的圖案，我怎麼看，都像台X大哥大啊！」

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▲網友笑翻天！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）



文章貼出後，掀起不少網友噴笑回應，「為什麼要把my phone刺在身上？」、「中華跟遠傳順便一起刺好了」、「他可能覺得刺完收訊會好一點」、「你是不是被封鎖了」、「歡迎光臨my縫」、「刺手指很容易糊掉和掉色哦」、「刺下去收訊滿格」、「刺手比較明顯，這樣去門市繳費時，櫃檯才知道是自己人，好做折扣」。

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