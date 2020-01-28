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陸客入境土耳其1人發燒、咳嗽　全團12人遭隔離觀察

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▲▼新加坡樟宜機場強化檢疫措施，防堵武漢肺炎。（圖／路透）

▲機場強化檢疫措施防堵武漢肺炎。（圖為示意圖／路透）

文／中央社儒安卡拉27日專電

武漢肺炎疫情擴散，全球警戒，入境土耳其一週的中國旅行團其中一人出現發燒和咳嗽症狀，全團10名中國遊客和土耳其籍司機、導遊各一人今天接受隔離觀察。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今晚引述中部阿克撒萊省（Aksaray）省長曼特（Ali Manti）在聲明中表示：「疑似感染者正接受觀察。」

10名中國遊客組成的旅行團前往石頭城（Cappadocia）途中行經阿克撒萊省蘇丹哈內縣（Sultanhani），當地時間下午4時15分左右前往當地衛生所。

聲明說，一名中國遊客因咳嗽而向衛生所求助，同行的9名中國人，以及土耳其籍司機和導遊各一人，一起被送往阿克撒萊訓練和研究醫院（Aksaray Trainingand Research Hospital）接受預防性觀察，「此時此刻沒有問題」。

蘇丹哈內縣在首都安卡拉南方約260公里。

今晚有媒體報導，送醫的中國人是土、中合建的鹽湖地下天然氣儲氣庫工人。聲明強調，此一報導內容不正確。

阿克撒萊省衛生局長葉什爾達（Kerim Yesildag）說，現階段只是對這12人採取預防性措施。

針對這一名中國遊客出現咳嗽和發燒症狀，葉什爾達說：「考量到這些遊客的出發地，我們這麼做是為了預防起見。他們的胸部X光攝影檢查結果正常、血液檢查結果正常。我們會對他們觀察24小時，將有結果，現階段沒有問題。」

英國廣播公司土耳其語網（BBC Turkce）報導，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今晚表示：「截至目前我們沒有冠狀病毒感染的確診病患。」

克扎說，入境一週、目前在阿克撒萊省隔離觀察的10名中國遊客不是從武漢出發。他說，已對相關人員採集檢體進行化驗，待結果於一、兩天內出來後，會公開說明。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情蔓延，根據世界衛生組織（WHO）疫情報告，目前全球確認2798例，其中中國2761例、疑似病例達5794例、重症461例、死亡80例。

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