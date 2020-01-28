瞭解自己最重要！「別人都這麼做」不代表你就要跟著做

▲瞭解自己比跟上流行重要，「別人都這麼做」不代表你就要跟著做。（圖／視覺中國）

作者：陶瓷兔子

摘自：《一個人的修養，看失意時的善良》

【你也是那個看起來很努力的人嗎？】

別人學英語，你也學英語，每天看兩集美劇、背五十個單字，可是跟你一起學的人已經能操著流利的口語跟外國的同事開會，你卻除了教科書上的對話，一句也不會說。

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別人去健身房，你也開始跑步，每天雷打不動地跑五千公尺，可是跟你同時開始的人已經練出了漂亮的馬甲線，你卻還摸著小肚腩感慨：我就是易胖體質。

別人考證照，你也跟著考，給自己定下了每天學習一小時的目標，可是別人已經通過了考試跳槽之後薪資翻了三倍，你看完了第二本卻早已忘了第一本的內容，只好尷尬地自嘲：人老了，記憶力也下降了。

不是完全沒有收穫的，只是明明也付出了不少，用逛街的時間來學習，用追劇的時間去健身，已經把自己搞得很累了，卻並沒有達成預想中的效果。

你百思不得其解，只好把這一切歸咎於天賦和自己的懶。

但事實真的如此嗎？

前幾天跟一個女孩約吃飯，她苦惱地問我：「我今年的目標就是好好地做個微信公眾號，可是認認真真地寫了一年多，關注還不到五千，到底是我寫得不好，還是其他地方出了問題？」

我沒有直接回答她，而是反問：「你為什麼想要做公眾號？」

她說：「這兩年不是大家都在做嘛，自己又讀中文系，所以想嘗試一下。」

「為什麼大家在做的東西你也要做呢？」我又問。

她被我問得一愣，想了想才說：「就是想跟班裡的同學有點共同語言吧，畢竟大家都在弄這個，自己不做便好像落伍了似的。」

「如果只是這樣的話，那關注人數的多少又有什麼關係？」

「想讓他們都羡慕我唄。」她有點不好意思地笑了笑，這樣回答我。

我又問：「那你有沒有想過，要打造一個爆紅公眾號，你要寫哪一方面的內容？排版和經營上怎麼安排？怎麼避免公眾號的同質化？」

她又是一愣，甩給我一句話：「沒考慮過這些，我覺得盡力而為就足夠了。」

可是，所謂的盡力而為難道就是熬到半夜才擠出一篇別人看不懂的推文？明明課業很忙還要咬緊牙關堅持日更？收藏無數的公眾號經營課程，在排隊等飯的當口還要見縫插針地上一節線上課程嗎？

你的努力難以產生效果，並不是因為你笨或是懶，而是因為沒能擺脫以下三個誤區。

1. 因為別人都在做

心理學應用專家李中瑩老師在《重塑心靈》一書中，提到了一個大腦處理事情時的層次邏輯，它們從下到上依次是：環境、行為、能力、信念、身分和系統。

而我們對努力的思考，往往只局限於環境與行為這兩個層面。

只關注別人都在做些什麼，大環境就是這樣；或僅僅停留在機械的規劃中，例如我需要每天背多少個單字，寫多少個字。

你有沒有問過自己以下的問題？

能力：我到底會不會經營公眾號？我願意為它付出多少時間和精力，需要補充哪些新的知識？

信念：我到底看中的是它的哪一方面，是額外收入、讀者認同還是一個自由抒寫的平台？

身分：我應該以哪種風格來實現自己的預期，是純文學型、情感類還是影視八卦？

以及最重要的一點。

系統：做這件事對於我來講，到底有什麼意義？

如果一個人的思考邏輯在某些層次上是空白的，那麼這個人往往缺乏清晰的方向感。

在此類情況中，這種人也就很難找到真正的努力動機，仍然停留在做表面功夫的層面上，因而收效甚微。

仔細用這個模型來思考一下你正在咬牙投入的那件事，你真的清楚自己會不會做、如何做以及為什麼要去做嗎？

2. 你走的彎路，每一步都不算數

勵志文裡有這樣一句常見的金句：你所謂的彎路，每一步都算數。但其實在現實生活中，彎路不僅不會被計入努力的成績中，有時候反而會成為扯後腿的一大因素。

聽說情感文章的市場好，就迫不及待地一頭栽進「一個男人愛不愛你，就看這一點」之類的口水爆紅題目中。寫了一段時間發現傳播不好，又開始學其他公眾號添加漫畫和音訊，希望以此來吸引讀者。自己每天花費好幾個小時畫畫錄音，文章的品質卻往往不升反降。兜兜轉轉地繞了一大圈，最後覺得還是寫文學評論來得順手，但因為之前的折騰已經耗費了太多心力，便絕望地認為自己如何也做不出什麼成績，還是趁早放棄為好。

我們需要警惕蒙著眼一條路走到底的偏執，但合理的規劃卻是努力長路上的一盞明燈。

你學英語是為了拿到一紙證書證明自己，還是為了能夠流利地與他人交流？目標的微小偏差決定了不同的努力路徑。若你的目標是前者，應該花更多的精力在單字量、語法和閱讀理解上，而若你的目標是後者，重點則該放在聽力和口語的練習上。

一個想要考證照的人天天聽美劇，一個以交流為目的的人悶頭背單字，並不能說完全沒有效果，只是你或許要繞很長一段路才能到達終點，而在這個過程中，你或許早就因收效甚微而心灰意冷，丟下書去跟朋友組隊打起了線上遊戲。

正確的努力姿態應該是在確認了目標之後，先規劃出最合適且與能力最相配的努力路徑，用結果來衡量路徑是否合適，而不是僅僅因為「別人都這麼做」就腦子一熱推翻重來。

3. 為什麼說「盡力而為」是一句毒雞湯

試想一下，你曾多少次這樣告訴自己：

「只要盡力試過就可以了。」

「要成為更好的自己。」

「每一天都要過得比昨天更好。」

然而總有人會對此提出疑問：

「盡力而為要達到什麼樣的結果？」

「更好的自己具體是指哪些方面？」

「如何衡量今天比昨天過得更好？」

每每被問起之時，你便會頓時啞口無言，不知道要說些什麼。

我們常常用空泛的方向來要求自己，這就導致了努力的結果無法被量化。到了年終的時候，既定的目標一項也沒有完成，但想想又覺得這一年也過得挺辛苦，於是便沾沾自喜地自我獎勵。

像是先射箭出去，然後才在箭頭的周圍畫上靶盤，看似皆大歡喜，不過自欺欺人。

我們的意識和潛意識既是朋友又是敵人，當狡猾的潛意識慢慢熟知意識的套路，明白了「其實不用很努力也可以獲得獎勵」的時候，它就會在無形中對我們的大腦作出暗示：

不要這麼累啦，已經做得很好了。而為了對抗這種無形的壓力，我們又需要付出額外的心力來自律和自控。

這就是努力的結果一定要被量化的原因。

健身時不要關注每天跑了多少公尺，在健身房待了多久，而轉向於要求自己體脂和體重必須達到某個數值。

學習時不要關注每天背了多少個單字又做了多少篇閱讀，而轉向要求自己在考試中必須取得多少分數。

用最直觀的數字去量化努力的結果，才能找出失敗的真正原因，從而倒推出努力路徑上應做的調整。

別讓自己的努力永遠停在意識層面上。

★本文經高寶書版授權，摘自《一個人的修養，看失意時的善良》。