　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政壇新秀通通高顏值！陳柏惟甩蔣萬安奪聲量王、賴品妤竄起仍不敵高嘉瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔣萬安、陳柏惟、賴品妤、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蔣萬安、陳柏惟、賴品妤、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020立委選舉落幕，立委候選人除了拿出真實力拚選戰外，顏值也成為選民討論的焦點之一。台北第四選區準立委高嘉瑜、新北第12選區準立委賴品妤不只顏值高，雙雙挑戰民進黨艱困選區皆拿下好成績。

而在北市第3選區形成「雙帥對決」的藍營蔣萬安、綠營吳怡農也打下漂亮一仗，兩人僅差距9千餘票；替時代力量出征新竹立委的高鈺婷也雖敗猶榮，成功讓新竹市成為藍綠黃「三腳督」的新板塊，通通都是在網路及選區中同時擁有高聲量的政壇新生代。

《網路溫度計》日前公布《KEYPO大數據關鍵引擎》調查在民調封關10日內全台立委的聲量變化，發現包括高嘉瑜、洪慈庸、林昶佐、蘇治芬、楊瓊瓔、蕭美琴等7人，都在最後10天創下網路高聲量，甚至有可能因此成功從原先膠著的選區中脫穎而出。其中，吳怡農、高嘉瑜、基進黨陳柏惟、蔣萬安等外型亮眼的候選人皆進入前10名。

截至28日為止，挑戰台中艱困選區、打敗立委顏寬恆的陳柏惟已以19萬的聲量躍居第一，蔣萬安則以16萬的聲量位居第二，第四名是14萬的吳怡農，高嘉瑜則以10萬的聲量居第八名。而在新秀立委候選人排行榜中，陳柏惟依然遙遙領先穩居第一，第三至六名依序是吳怡農、高嘉瑜、賴品妤、高鈺婷，可見候選人們的高顏值掀起不少討論熱度。

ET快訊
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
大陸口罩難買　于美人心軟發聲：人溺己溺不應有分別
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

陳建仁整理武漢肺炎懶人包　病毒藏在哪、誰最需戴口罩一次看

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了：應在台灣供應無虞下

吳怡農不選台北市長！　「我絕對沒有資格…」2周內曝敗選後動向

快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

快訊／賴清德支持跟對岸合作抗疫被撻伐　蘇貞昌：有餘力都樂於助人

蘇貞昌重申口罩日產400萬片夠用　不要囤積或送國外

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：她已認錯道歉…不必一般見識

LIVE／禁口罩出口被罵狗官　蘇貞昌視察「疫情指揮中心」親自回應

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

陳建仁整理武漢肺炎懶人包　病毒藏在哪、誰最需戴口罩一次看

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了：應在台灣供應無虞下

吳怡農不選台北市長！　「我絕對沒有資格…」2周內曝敗選後動向

快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

快訊／賴清德支持跟對岸合作抗疫被撻伐　蘇貞昌：有餘力都樂於助人

蘇貞昌重申口罩日產400萬片夠用　不要囤積或送國外

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：她已認錯道歉…不必一般見識

LIVE／禁口罩出口被罵狗官　蘇貞昌視察「疫情指揮中心」親自回應

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

吃得到一粒粒珍珠！彰化文青風鯛魚燒　還有白醬口味吃起來像義大利麵

痛失愛子、孫女　老Kobe災後首度曝光神情憔悴

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

美國撤僑包機今晨飛離武漢　240人將抵加州！安大略機場培訓準備

陸生po抗議信！怒斥台灣「違背基本人權」...要求教育部公開道歉

沉迷角子老虎機　爸媽把1歲男嬰丟在「未熄火」車上整輛被偷！

記者實測「政府600萬片口罩」　10hrs內奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐

【這!就是街舞3】海選報名中｜ 跨舞種高手 等你來battle

政治熱門新聞

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

范瑋琪痛罵「狗官」　蘇貞昌回應了

范瑋琪罵「狗官」挨轟！行政院回應了

馬英九：政府應該快運口罩到大陸

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了

LIVE／被罵狗官　蘇貞昌視察「疫情指揮中心」親自回應

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：不必一般見識

選總統不用看別人臉色　柯P步步走向2024

蘇貞昌禁口罩出口挨轟　林楚茵一席話突破盲腸

封城台人受照顧？陸委會：已接158通電話

政壇新秀通通高顏值！陳柏惟甩蔣萬安奪聲量王

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

不選台北市長！吳怡農：我絕對沒有資格

更多熱門

相關新聞

賴品妤激推的三道瑞芳美食

賴品妤激推的三道瑞芳美食

「太陽花女戰神」賴品妤以黑馬之姿，當選新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委，競選期間勤跑基層的她，每次只要到瑞芳拜票，行程結束後總會到瑞芳車站旁的美食廣場，這次她特別推薦自己愛吃的三道美食，歡迎各地朋友一起來品嚐。

高嘉瑜穿24號球衣致哀：延續曼巴精神

高嘉瑜穿24號球衣致哀：延續曼巴精神

高嘉瑜合體黃捷、龍龍唱歌　網同情黃捷：可憐哪

高嘉瑜合體黃捷、龍龍唱歌　網同情黃捷：可憐哪

Cosplay照公開！賴品妤挑戰你畫我猜

Cosplay照公開！賴品妤挑戰你畫我猜

關鍵字：

陳柏惟蔣萬安賴品妤高嘉瑜立委

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面