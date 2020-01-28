政壇新秀通通高顏值！陳柏惟甩蔣萬安奪聲量王、賴品妤竄起仍不敵高嘉瑜

▲蔣萬安、陳柏惟、賴品妤、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

2020立委選舉落幕，立委候選人除了拿出真實力拚選戰外，顏值也成為選民討論的焦點之一。台北第四選區準立委高嘉瑜、新北第12選區準立委賴品妤不只顏值高，雙雙挑戰民進黨艱困選區皆拿下好成績。

而在北市第3選區形成「雙帥對決」的藍營蔣萬安、綠營吳怡農也打下漂亮一仗，兩人僅差距9千餘票；替時代力量出征新竹立委的高鈺婷也雖敗猶榮，成功讓新竹市成為藍綠黃「三腳督」的新板塊，通通都是在網路及選區中同時擁有高聲量的政壇新生代。

《網路溫度計》日前公布《KEYPO大數據關鍵引擎》調查在民調封關10日內全台立委的聲量變化，發現包括高嘉瑜、洪慈庸、林昶佐、蘇治芬、楊瓊瓔、蕭美琴等7人，都在最後10天創下網路高聲量，甚至有可能因此成功從原先膠著的選區中脫穎而出。其中，吳怡農、高嘉瑜、基進黨陳柏惟、蔣萬安等外型亮眼的候選人皆進入前10名。

截至28日為止，挑戰台中艱困選區、打敗立委顏寬恆的陳柏惟已以19萬的聲量躍居第一，蔣萬安則以16萬的聲量位居第二，第四名是14萬的吳怡農，高嘉瑜則以10萬的聲量居第八名。而在新秀立委候選人排行榜中，陳柏惟依然遙遙領先穩居第一，第三至六名依序是吳怡農、高嘉瑜、賴品妤、高鈺婷，可見候選人們的高顏值掀起不少討論熱度。