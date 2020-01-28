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競選勤跑基層「吃」出心得！賴品妤激推三道瑞芳美食

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▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

▲賴品妤分享瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／新北報導

「太陽花女戰神」賴品妤以黑馬之姿，當選新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委，競選期間勤跑基層的她，每次只要到瑞芳拜票，行程結束後總會到瑞芳車站旁的美食廣場，這次她特別推薦自己愛吃的三道美食，歡迎各地朋友一起來品嚐。

首先，一走進美食廣場的入口，映入眼簾的店家就是「李記蚵仔煎」，賴品妤說，選舉期間每次經過瑞芳美食廣場，都會來買這家蚵仔煎，不僅新鮮，醬料也很好吃，小小一份好吃又方便，「我是蚵仔煎魔人，不管到哪，第一道吃得一定是蚵仔煎！」

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

賴品妤推薦的第二道美食是牛魔王金牌獎鍋貼，口感外酥內嫩，「選戰期間很常吃，有時候在瑞芳掃街完，都會一次點很多，放在辦公室桌上，大家分著吃。」

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

吃完鹹食，賴品妤也推薦一道甜點，就是競選期間最常吃的阿伯老店「熱油麻糬」，賴品妤說，這間店的第一代老闆是五零年代的礦工，退休後跟夫人開店賣甜品，現在已經營到第二代，麻糬非常Q彈好吃，「選戰期間吃完午餐後，下午也會買一份甜點，拿進辦公室默默地啃。」

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

賴品妤大力推薦瑞芳美食廣場，直呼「食物真的厲害」，春節期間都照常營業，推薦過年來瑞芳玩的朋友們都可以來走走玩玩，品嚐在地小吃，也祝福大家新年快樂。

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼賴品妤介紹瑞芳美食。（圖／記者楊蕓攝）

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