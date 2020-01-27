「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機身亡　球員工會：籃壇巨大損失

NBPA Statement on the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/iWDBcV7c2N — NBPA (@TheNBPA) 2020年1月26日

實習記者賴韻如／綜合報導

NBA超級天王球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日驚傳墜機意外驟逝，消息證實後也震撼NBA，今日開打的多場例行賽，賽前都為這位當代最偉大球星進行默哀致意。然而，美國國家籃球協會球員工會（NBPA）也對此發表聲明，指出「這是籃壇中相當巨大的損失」。

據Yahoo Sport報導，41歲的退役傳奇球星Kobe搭乘的私人直升機，在加州洛杉磯卡拉巴斯薩遭遇墜機意外。洛杉磯官方對外證實，機上總共9人不幸罹難，其中還包括Kobe年僅13歲的二女兒Gianna Maria-Onore Bryant。有消息指出，父女倆原本計畫要到Kobe創辦的籃球學校參加活動，卻在距離學校在不遠處發生意外。

▲湖人傳奇球星布萊恩墜機身亡，二女兒Gigi（右）也於同場意外不幸離世。（圖／達志影像／美聯社）



對此，美國國家籃球協會球員工會（NBPA）於事後發表聲明，「對於柯比·布萊恩驟逝的消息使我們感到震驚與沮喪，用言語無法形容他對所有球員、NBA、籃球運動所帶來的影響與貢獻，這對籃壇來說是非常巨大的損失，我們向他的妻子凡妮莎（Vanessa）和所有家人獻上哀悼之意。」

41歲的布萊恩隸屬於洛杉磯湖人隊，並在該隊待了整整「20年」的職業生涯，於2016年4月退休；他的成就非常了不起，其中包括成為2008年NBA最有價值的球員、兩屆NBA總決賽MVP，更曾經2次獲得NBA得分王以及2次奧運的冠軍。

▲布萊恩意外墜機身亡令世界籃壇無法接受。（圖／達志影像／美聯社）

▲直升機墜毀山區，機上9人全罹難。（圖／路透社）