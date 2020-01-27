曾演出羅百吉MV　莫熙薆改當直播主...粉絲求愛超無言

記者邱中岳／台北報導

直播主莫熙薆曾經擔任羅百吉MV演員，後又到羅百吉所開的夜店擔任舞者，但是因為想要有個安靜的環境，所以決定在3個月前轉戰直播圈，在直播時也會與粉絲聊天、唱歌以及跳舞，「喜歡帶給大家歡樂的工作。」

曾經在羅百吉歌曲《溫暖的家》擔任女演員的29歲直播主陳采薇，原本7年前在羅百吉的夜店內擔任舞者，但因為對跳舞工作感到乏味，且因為夜店的環境太吵雜，所以決定離開轉投入直播圈。

▲莫熙薆曾經擔任羅百吉的MV女演員，後來轉戰直播圈。（圖／直播主莫熙薆提供）

直播暱稱莫熙薆的采薇表示，原本就很喜歡帶給大家歡樂的工作，所以投入直播圈後，也常常與粉絲互動並分享心情，偶爾也會做一些唱歌、跳舞方面的表演，因此3個月間也吸引了上萬名粉絲。

▲莫熙薆喜歡帶來歡樂的工作，但又不願繼續在吵雜夜店上班，於是轉任直播主。（圖／直播主莫熙薆提供）

莫熙薆指出，原本在夜店每天都熬夜上班，而且夜店環境複雜收入又不太穩定，所以才決定換個跑道，目前雖然每個月收入不穩定，但也相當滿意自己的工作，但其中也不乏有戀愛粉絲討拍。

▲莫熙薆表示曾經有粉絲逼婚，馬上送20萬現金，但最後仍拒絕對方。（圖／直播主莫熙薆提供）

莫熙薆說道，當時還有1名直播主曾經私訊表示，如果明天去公證結婚，馬上送上20萬現金或者刷禮物，讓莫熙薆不堪其擾，而還有粉絲會要求「衣服拉低一點」、「屁股好像很翹」等字眼，讓莫熙薆有時會無言以對。

【莫熙薆資料】

身高：150cm

體重：38kg

三圍：32B／23／30

臉書：莫熙薆Nia"百變女孩

IG：nia04201010

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