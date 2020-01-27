進廟口訣「面向廟門右進左出」　拜完天公爐、主神再由左至右

▲拜拜順序其實有很多「眉角」。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

大多數民眾到廟宇拜拜，應該都曾經為了祭拜順序等問題感到困惑，其實只要記得「青龍方入，白虎方出」這個規則，再按照廟方指示依序祭拜，保持尊敬、虔誠的心，或許就會得到神明保佑，讓2020年好運不斷。

一般來說，任何廟宇應該都是「青龍方入，白虎方出」，也就是要「左進右出」，但這是由神明的角度來看，也就是說，民眾進入廟宇應該要「右進左出」。因為如果是以自己面向廟方的方位來看，廟的右邊是左青龍、左邊為右白虎，那麼民眾從廟的右邊進入、左邊出來，也就符合「青龍方入，白虎方出」的規則啦。

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▲大多數廟宇都會張貼公告，指示信眾應該如何祭拜。

至於參拜順序，通常民眾進到廟裡、點完香，就會先對天祭拜，再把香插進天公爐，接著回到正殿祭拜主神，但接下來究竟要先往左還是往右，如果沒有廟方人員指示，大部分的人習慣都會「跟著人群走」。

台南市道教玉皇玉聖宮（天公廟）就在網站的公開資訊中提醒信眾，一般拜完中央主神之後，其實要先往左廂朝拜，再前往右廂，如果是屬於前後殿的廟宇，則是先前再後，假如有分樓層，應該由最高層依序往下參拜（也有一說是應該由低樓層往上拜）。不過，拜拜本來就是誠心最重要，只要記住大原則，再依照廟方指示參拜，基本上是不會出錯的。