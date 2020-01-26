　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎傳播速率「平均染2至3人」　英專家：疫情恐難抑制中國境內

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲英國研究認為，武漢肺炎的感染者平均會傳染2至3人。（圖／翻攝自微博／武漢中心醫院）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延全球，確診病例超過2000人，其中，中國確診病例就超過1900人。英國進行2項科學研究指出，依照現在的傳播速率，感染武漢肺炎的人平均會傳染給2至3人。

倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心日前公布武漢肺炎的推估報告，至1月18日為止，中國武漢恐怕已經有高達4000人感染新型冠狀病毒（2019-nCoV）。研究團隊相信，該數據推算下來，平均每個感染案例會傳染2至3人。

研究團隊的傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）表示，「這波疫情能否抑制在中國境內，目前仍不明朗」。武漢肺炎是否會繼續擴散，要視控制措施的有效性而定，若想要確實控制疫情，措施必須要阻止至少60%的感染案例再傳染他人。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）的另一項研究則指出，武漢肺炎的感染者平均會傳染給2.5人，若疫情持續不減弱，「預測到2月4日前將會明顯擴大」，武漢會有19萬個感染例，中國其他城市會有感染確診，甚至傳染至其他國家的數據會更頻繁。

另外，英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）以及美國佛羅里達大學（University of Florida）的學者共同發表的論文指出，目前的確診病例僅能反映出5％的實際染病人數。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）科學家透納（Eric Toner）曾做出「冠狀病毒感染」預測模型，假設一種起源於動物的冠狀病毒在去年10月爆發，推斷在今年4月全球都會出現病例，到了2021年4月，可能會造成6500萬人因而死亡。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

膽小鬼慎入！日本京都「不可思議旅館」　11種主題還可調恐怖度

地上丟爆米花引誘　怪人「開車輾死成群海鷗」留下10屍體逃逸

921地震土耳其火速50小時救援　台灣搜救隊待命隨時救援「土耳其震災」

不斷更新／日本確診第4例武漢肺炎！40多歲男陸客　各國疫情一次看

快訊／日本確診第4例武漢肺炎病例　赴日旅遊男性陸客

武漢肺炎全球病例「即時戰情儀表板」上線　約翰霍普金大學提供資訊更新

「零下3度冷空氣灌入」　關東甲信明午後恐降大雪…平原地區注意積雪

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

膽小鬼慎入！日本京都「不可思議旅館」　11種主題還可調恐怖度

地上丟爆米花引誘　怪人「開車輾死成群海鷗」留下10屍體逃逸

921地震土耳其火速50小時救援　台灣搜救隊待命隨時救援「土耳其震災」

不斷更新／日本確診第4例武漢肺炎！40多歲男陸客　各國疫情一次看

快訊／日本確診第4例武漢肺炎病例　赴日旅遊男性陸客

武漢肺炎全球病例「即時戰情儀表板」上線　約翰霍普金大學提供資訊更新

「零下3度冷空氣灌入」　關東甲信明午後恐降大雪…平原地區注意積雪

大聯盟近10年邁向「飛球世代」　全壘打屢屢創新高

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

過年出遠門必備「暈車藥」　服用時機、禁忌一次搞懂！

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

浴室除臭8要點！　小蘇打+天然芳香劑超省錢

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

門上貼「不要去樓上」！進屋驚見3兄妹屍體

他大啖「蠕動灰幼鼠」　沾醬「直送嘴」爽笑比讚

921土耳其火速來台救援　台救難隊待命赴土

高中生逼同學賣春14次爽撈2萬

美1500萬人染流感　釀2萬人亡

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

更新／日本確診第4例武漢肺炎！各國疫情一次看

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

觀光簽避難！武漢女攜家族飛大阪

日本捐贈100萬口罩　今抵達成都

美確定撤僑　28日專機送回舊金山

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

遊民裹毯睡街頭　遭29歲詭男槍殺

更多熱門

相關新聞

武漢300台人　看美國撤僑「也想回家」

武漢300台人　看美國撤僑「也想回家」

大陸武漢肺炎確診病例增至1975例，武漢宣布「封城」，美國25日展開撤僑，關閉駐武漢總領館，據傳其它國家正在規畫。武漢目前也有300多名台人，當地台商表示，隨著疫情上升，有越來越多台灣人想回家，有聽聞海基會打算以包機等方式，將滯留武漢的台灣人帶回家，但目前還沒有確切消息，「武漢已經『封城』，美國撤僑應是經大陸同意，相信各國陸續有動作，台商也有機會回家。」

武漢肺炎延燒！衛福部宣布新措施

武漢肺炎延燒！衛福部宣布新措施

左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥

左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥

廣東汕頭市27日起封城！　交通運輸全停擺

廣東汕頭市27日起封城！　交通運輸全停擺

台商確診武漢肺炎　高捷啟動防疫措施

台商確診武漢肺炎　高捷啟動防疫措施

關鍵字：

中國武漢肺炎冠狀病毒英國研究感染傳染傳播

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面