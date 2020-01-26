高雄防感染擴散一級開設　韓國瑜要求：重建台商2天「路線與接觸史」！

記者吳奕靖、林彥臣／高雄、台北連線報導

確診罹患「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎的高雄男性台商，驚傳曾經返國後曾搭乘高雄捷運並前往舞廳消費，高雄市長韓國瑜25日晚間坐鎮高雄，親自主持流行疫情指揮中心會議，現場宣布指揮中心提升為一級開設，並指示市府團隊積極統籌資源、人力，整備相關防疫物資，並加強衛教宣導，以減少疫情對高雄之衝擊，務必降低民眾恐慌，全力守護市民健康。

▲高雄市政府25日緊急召開防疫應變會議。（圖／高雄市政府提供，下同）

韓國瑜表示，25日晚上防疫指揮中心已提升為一級，由他本人擔任指揮官，全力來指揮調度各局處的防疫工作，並要求重建台商這兩天的路線及接觸史，包含捷運、社區或舞廳的接觸人員，而物資部分，包含口罩，緊急收置等工作，各局處都已積極整備。他也呼籲民眾，應保持良好衛生習慣，面對疫情不必過度驚恐，市府相關部門會全力來守護市民健康，請各位市民朋友安心過年。

衛生局表示，為遏止感染源擴散蔓延，已立即連繫金芭黎舞廳啟動疫情調查、接觸者列冊管理、環境清消等防疫工作，針對接觸者健康管理，此外，業者停業2日配合各項防治工作，並由衛生局防疫人員現場指導漂白水環境清消。

衛生局呼籲，如曾於前述時段有進出金芭黎舞廳，請與衛生局防疫專線聯絡，取得健康關懷資訊，並做好自主健康管理，監控期間14日內如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等疑似症狀，應儘速與衛生局聯繫(防疫專線7230250)，衛生局將協助安排就醫。

民眾自大陸地區返國，應配合相關檢疫措施，如有症狀主動通報機場檢疫人員。返國14日內務必落實自主健康管理，勿出入人潮擁擠場所，也勿搭乘大眾運輸交通工具。期間如有出現發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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