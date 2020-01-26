將研發10款新武器！　俄羅斯中將：提供給陸軍防空部隊

▲俄羅斯去年12月試射新型先鋒飛彈系統，成功命中6000公里之外的目標（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

俄羅斯國防部再傳出新消息，武裝力量陸軍防空部隊主任亞歷山大·列昂諾夫（ Alexander Leonov）中將，向俄羅斯衛星通訊社表示，俄軍工正在為陸軍防空部隊，研發10款新型武器裝備，當中包括具有研發潛力的「偏流-防空（Derivatsiya-PVO）」機動式高射炮系統。

列昂諾夫在接受採訪時表示，目前，軍事集團各大企業，正在按照國防部的指令，為陸軍防空部隊推進10項試驗設計工程，其中包括研發前景廣闊的「偏流-防空」機動式高射炮系統，該系統配置57mm自動火炮，用於打擊迷你和微型無人機，預計將用於替換已經過時的ZSU-23-4 SHILKA防空裝置。

▲俄羅斯研製的「戰友」大型無人坦克。（圖／翻攝自Kalashnikov官網）

此外，列昂諾夫指出，在10項工程中，值得一提的是副官標靶綜合系統，該綜合系統的國家測試計劃於2020年第二季度完成，所安裝的標靶可以模擬所有現代化空襲兵器，包括巡航導彈、飛機和直升機等。

列昂諾夫表示，早在列裝前，這套系統就已順利保障S-300V4國家測試、「山毛櫸（Buk-M3）」防空導彈系統試驗飛行，以及「偏流-防空」系統實彈射擊測試。