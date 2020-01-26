不要再買一樣的啦！　當地韓國人推薦的「必買10大伴手禮」

▲韓國伴手禮TOP10 。（圖／仙露莉安授權使用，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）



記者劉亭／綜合報導

現在韓流在全世界點燃熱火，相信許多台灣人也趁著農曆年假到韓國玩，而住在韓國的Youtuber仙露莉安也分享了韓國必買的10大伴手禮，讓大家可以避免採雷，買到韓國人也推薦的產品。

由於現在台灣其實有進口越來越多韓國商品，住在韓國已經快2年的莉安表示，這次主要會以「台灣買不到」的商品來推薦，所以有些可能大家會比較陌生，但絕對都是經過試吃，口味有一定保證的。而且除了草莓乾，其他在各大超市就可以入手，相當方便。

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1、南大門草莓乾

老爺爺東京食品行，一包10000韓圜，一整顆的草莓乾，咬下去箱當酥脆，多咬幾口後可以吃到草莓的甜香。

2、地瓜乾

韓國當地人推薦的零食，很容易一包接一包吃下肚。

3.海苔魚脆餅

適合下酒吃的零食，吃起來帶著魚露與醬油的味道，口味比較鹹一點，另外也有辣味可以選擇。

4.海苔小脆餅

形狀小片好入口，吃起來比較清爽，像是海苔加上米香的感覺。

5.巧克力夾心餅乾

小包裝方便攜帶、分發，外皮酥脆，內餡不會很甜，又有巧克力的濃郁香味。

6.達克瓦茲杏仁夾心蛋糕

外層是介於餅乾和蛋糕之間的口感，杏仁餡不甜很好吃，跟蛋黃派有點相似。

7.媽媽手派餅乾

吃起來相當紮實，有雞蛋和牛奶香味，沒有太多化學的味道，一包份量很多分給同事、朋友也不怕。

8.ABC字母巧克力餅乾

這款是韓國朋友推薦的，是韓國老牌餅乾，雖然有巧克力外皮和巧克力餅乾，但吃起來不會太甜。

9.麻糬巧克力

這款之前是由IU代言的，時常有辦1+1活動，不管送人自用都相當實惠，巧克力裡面有包麻糬，外面有臻果粒，如果怕甜也可以配咖啡一起吃。

10.生生烏龍麵

湯頭是醬油湯頭，加一顆蛋簡單煮就是美味的一餐，也是莉安自己懶得出門的最佳良伴。



