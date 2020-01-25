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老鼠突然跑來停在店…刮刮樂出百萬大獎　3家彩券行「出現異象」！

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很多人說想要刮到大獎得天時地利人和樣樣齊全。（圖／李蕙璇攝）

圖文／CTWANT

民眾在「恰當時間」走進彩券行下注，可能攸關你我中獎的一項關鍵，而「挑對彩券行」也可能是重要因素，北部、中區多家經銷商傳出刮中大獎前異象，有的是從行天宮請來武財神關老爺坐鎮，甚至連「濕答答老鼠」駐足店內，老闆夢境也淋了一身濕，可說是金鼠年遇水則發，讓彩券迷們嘖嘖稱奇。

台北市「功頂彩券行」（中正區南海路10號）：刮出100萬獎

投注站店員表示，自2018年萬大-中和線捷運工程開挖後，工程圍籬圍在南海路邊後就沒有再開出特別大的獎項，生意也有受到工程影響，為此讓大家傷透腦筋。

請繼續往下閱讀...

後來經指點要請武財神關老爺鎮店幫店裡闢出一條財路，特地從行天宮請來武財神關老爺到店內，2019年1月初迎神入店後，當年2月14日店裡馬上開出今彩539的頭獎。今年2020年又有客人幸運刮出100萬的大獎，店員直呼真是太靈驗了，希望關老爺再發功，讓店裡大獎不斷！

新北市「雅屋彩券行」（瑞芳區民生街7號1樓）：刮出200萬獎

投注站店員回想，刮出大獎的當天早上下了一場大雨，大約下了10幾分鐘後，天空突然放晴，陽光將整個天空照得閃閃發亮，店內有位客人直說會有好運發生，原本店員沒放在心上，沒想到當天真的刮出大獎。

投注站位在瑞芳火車站附近，很多遊客去黃金博物館後都會到店內試手氣，店內最近運勢特別旺，今年1月17號才剛開出今彩539頭獎，沒想到又有客人刮中刮刮樂頭獎200萬，直呼真的是太幸運了！

台中市「旺定彩券行 」（南區大慶街二段6之9號1樓）：刮出100萬獎

經銷商說「財神爺真的注意到我們了」。原來由於門口昏暗，導致很多客人經過會沒有注意到彩券行，因此前陣子特地裝設投射燈，裝完燈後店內多了很多新客人，沒多久店內就刮出10萬元獎金。

1月17日當天打烊前，竟有一隻全身溼答答的老鼠突然跑來停在店的左前門柱子邊待著不走，經銷商心想今年恰好是鼠年，或許是個吉象就沒有趕走牠。當晚經銷商還夢見自己掉進水溝，全身也變得溼答答。

隔日一對年輕夫妻常客來店，一如往常買完電腦型彩券後，又買刮刮樂試手氣，先刮500元面額沒中後，又用女兒的生日尾數「6」買了「1,200萬大吉利」，沒想到竟然幸運刮出二獎100萬元，當下夫妻倆開心的抱在一起，現場歡樂聲不斷。

經銷商回想前晚濕答答的老鼠跟夢境可說是金鼠年真的遇水則發啦。

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